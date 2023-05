POSTA! – SCHLEIN SI LAMENTA PERCHÉ LA GENTE SI OCCUPA MOLTO DI PIÙ DI COME VA VESTITA CHE DI QUELLO CHE DICE. È EVIDENTE CHE LA GIOVIN DONZELLA NON HA UNA PERCEZIONE ESATTA DI CHE IMMENSA FORTUNA SIA QUESTA PER LEI – SPARATORIE IN DUE SCUOLE IN PAKISTAN, 8 INSEGNANTI MORTI, IERI STRAGE IN UNA SCUOLA A BELGRADO: “TU VUÒ FÀ L’AMERICANO” STA ANDANDO FORTISSIMO OVUNQUE!

Lettera 1

elly schlein per vogue

Caro Dago, ambiente, lo Stato di New York bandisce stufe e fornelli a gas. Ci sarà tempo fino al 2026 a case e condomini per adeguarsi alle nuove regole. Ambientalisti fa rima con nazisti. Se i fanatici dello scorso secolo volevano purificare la razza, quelli di adesso vorrebbero, sulla base di discutibili teorie incomplete, purificare l'ambiente. Il fanatismo rimane sempre fanatismo.

J.N.

Lettera 2

Caro Dago, riferisci che la neo-segretaria PD si lamenta spesso perché la gente si occupa molto più di come va vestita che di quello che dice. E' evidente che la giovin donzella non ha una percezione esatta di che immensa fortuna sia questa per lei.

Cincinnato 1945

ajay banga

Lettera 3

Caro Dago, Ajay Banga eletto nuovo presidente della Banca Mondiale. Ahi ahi, c'è da stare tranquilli?

Camillo Geronimus

Lettera 4

Caro Dago, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba: "Plaudo Antonio Tajani per la proposta di tenere la prima tappa del prestigioso Giro d'Italia del prossimo anno in Ucraina" . Come no. E poi ci va il nostro ministro degli Esteri a pedalare sotto le bombe?

Piero Nuzzo

Lettera 5

Piano piano Giorgia comincia a capire chi è il vero nemico degli interessi dell'Italia (e dell'occidente): la banda Biden.

Sarà interessante la visita di McCarthy.

Chi vivrà (atomica permettendo) vedrà.

Paolo Montagnese

Lettera 6

foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 6

Caro Dago, alluvione in Emilia-Romagna, la rabbia dei cittadini: "Non siamo stati avvisati". Sì, però sanno già quali saranno le temperature e il livello dei mari di fine secolo...

Sasha

Lettera 7

Caro Dago: chissà se l'intelligenza artificiale sarà tanto sciocca da crearne una migliore di se stessa...

Valter Coazze

Lettera 8

Caro Dago, Arera: bolletta del gas +22,4% ad aprile per taglio del sussidio. Togli di qua, metti di là. Ecco spiegato da dove arrivano i soldi per il taglio al cuneo fiscale.

Nino

Lettera 9

foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 13

Caro Dago, Meloni: "L'occupazione cresce perché le imprese hanno fiducia". Certo. E anche i migranti hanno fiducia nell'Italia: per questo arrivano in tanti!

Fabrizio Mayer

Lettera 10

Caro Dago, a quando un sindacato a difesa della categoria degli armocromisti? Avrei gia' lo slogan: "Armocromisti di tutto il mondo, UNITEVI!"

Robyter

Lettera 11

LAGARDALAND - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, la Bce alza i tassi di 25 punti base. Lagarde: "L'inflazione è ancora troppo alta". Lo sarà finché la signora continuerà a prendere decisioni sbagliate, come dimostrano i fatti che smentiscono teorie ormai chuaramente non più funziinanti.

Axel

Lettera 12

Caro Dago, migranti, il ministro francese Darmanin attacca Meloni: "Incapace di risolvere i problemi". Tajani furioso: "Non vado a Parigi, offese inaccettabili". Darmanin non dar manin: i cugini d'oltralpe non meritano più la nostra stretta di mano!

Bug

Lettera 13

Caro Dago dopo la fuga del "russo" Biden ha capito che il telecomando non basta più: arriverà l'Ambasciatore per esprimere di persona le desiderata della Casa Bianca.

Amandolfo

GIUSTIZIA LA GRANDE FUGA - IL CASO ARTEM USS BY MACONDO

Lettera 14

Caro Dago, speriamo che oggi sia la volta buona per lo scudetto al Napoli. Così i tg la smettono di rompere i coglioni e parlano anche di qualcosa che interessa tutti gli italiani...

Ferguson

Lettera 15

Ieri, durante la trasmissione 'La Zanzara" ho sentito parlare Massimiliano Parente su Francesco Borgonovo di cui frega (è già stato detto?) un emerito c*** sulle sue confidenze private . Per il resto non ho capito nulla. Non saprei, si esprimeva come se avesse una patata in bocca, o come un soggetto che ha problemi con la dentiera. Delle due, l'una.

Impeto Grif

GIORGIA MELONI - LA MARGARET THATCHER DELLA GARBATELLA - MEME

Lettera 16

Caro Dago, sparatorie in due scuole in Pakistan, 8 insegnanti morti. Ieri Belgrado, oggi qua. "Tu vuò fà l’americano" sta andando fortissimo ovunque!

Berto

Lettera 17

Caro Dago, il Quai d'Orsay intervenendo sulle affermazioni contro la premier Giorgia Meloni del ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin: "Il governo francese auspica di lavorare con l'Italia per far fronte alla sfida comune rappresentata dalla rapida crescita dei flussi migratori". Ah, ecco. Dopo il successo della riforma delle pensioni, Emmanuel Macron ha capito di avere un alto potenziale nella soluzione dei problemi e vuole metterlo a nostra disposizione...

Lucio Breve

Lettera 18

droni sul cremlino

Caro Dago, Cremlino, Usa: "Mosca mente su nostro ruolo in attacco con droni". Sì certo, come aveva mentito sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream: "Se la Russia invade l'Ucraina il gasdotto Nord Stream non esisterà più"...

Marino Pascolo

droni sul cremlino DRONE ATTACCA IL CREMLINO