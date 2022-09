POSTA! – TIRA PIÙ UNA SETOLA DI PEPPA PIG CHE IL PULMINO ELETTRICO DEL PD – CARO DAGO, DRAGHI HA CONFERMATO IL PIENO APPOGGIO DELL'ITALIA A ZELENSKY DURANTE UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA. AVRÀ SPIEGATO DI ESSERE IL PREMIER E NON IL DIRETTORE DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA?

Lettera 1

tweet totti ilary 6

Caro Dago, Ilary Blasi decisa a prendere il Totti per le corna?

Theo

Lettera 2

Se i soldati delle truppe Stampa, Repubblica e Corriere non dicono che sotti-Letta ha vinto il dibattito con la Meloni significa che Egli deve aver perso tragicamente.

Ottavio Beccegato

Lettera 3

Caro Dago,

controffensiva Ucraina, i generali di Kiev non nascondono le preoccupazioni sull'allungamento eccessivo delle loro linee. Chissà che i russi non li abbiano lasciarti avanzare volutamente per poi, con una manovra a tenaglia, circondarli e chiuderli in trappola. La velocità dell'avanzamento degli ucraini è quanto mai sospetta: o è una fake news o è un trappolone.

Tom Schusterstich

Lettera 4

Caro Dago,

giuseppe conte.

ci risiamo, nel 2018 grazie alla brillante invenzione del "reddito di cittadinanza" il M5S vinse le elezioni portando in parlamento più di 300 scappati di casa, incapaci e incompetenti la cui unica abilità era quella di cambiare idea su tutto per mantenere potere e privilegi. Ora Conte, che non sarà né un leader né un buon politico, ma sicuramente furbo, ha capito che insistere ancora sul RdC, ampliandolo, gli porterà voti dai soliti che le forze dell'ordine stanano ogni giorno. Che questo sia vero è dimostrato dai risultati delle amministrative, i sindaci non possono regalare soldi, e quindi votare i grillini non serve...infatti non raggiungono il 5%. Se non è voto di scambio questo!

FB

Lettera 5

Esimio Dago,

LECLERC FA BENZINA

grande ammirazione da parte di Luca Landoni di Repubblica.it per il pilota Charles Leclerc che "ha provveduto autonomamente a fare il pieno" della propria Ferrari prima di tornare a casa (a Montecarlo) dopo il Gran Premio di Monza. Incredibile! Leclerc è esattamente come tutti i comuni mortali (Ferrari e Montecarlo compresi). E, esattamente come tutti i comuni mortali, è andato via dal benzinaio con la scorta dei Carabinieri a sirene spiegate...

Bobo

Lettera 6

Conte (non quello bravo, ma Giuseppi), ore 8 e 30 a seguire, “RadioUno”, intervistato dall’ottimo Giorgio Zanchini:

“Renzi è stato resuscitato da Calenda”, e poi “Noi abbiamo salvato 1 milione di cittadini dalla povertà”.

Il resto, solito esercizio da parolaio arruffaconcetti.

Giuseppe Tubi

Lettera 7

Dago,

L'orrore della donna imprigionata per 22 anni dai familiari non si puo' sentire. Nessuno mi dica che una giovane donna, pure vedova, possa sparire cosi' in un paesino, dove, notoriamente, ognuno sa tutto di tutti. Ne' che le istituzioni per tutti questi anni 'non sapessero', disinteressandosene. Che vergogna.

MP

totti vende borse meme

Lettera 8

Caro Dago,

in arrivo un nuovo successo letterario: 50 sfumature di Totti!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 9

Caro Dago,

Giuseppe Conte: "Basta bugie, un po' di pudore: chi propone l'agenda Draghi parlasse solo di quella. Quindi stesse zitto (...)". Ma che significa? E, soprattutto, che lingua parla Conte? L'italiano corretto sicuramente no. E poi c'è chi prende in giro il povero Di Maio per la sua "congiuntivite"...

Gualtiero Bianco

Lettera 10

Ottimo Dago,

far tirare i rigori a Pellegrini, che attualmente ha i piedi fucilati, è come confidare nella puntualità del signor Godot.

Giancarlo Lehner

Lettera 11

MARIO DRAGHI EMMANUEL MACRON IRPIN

Caro Dago,

Mario Draghi ha confermato il pieno appoggio dell'Italia al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conversazione telefonica. Avrà spiegato di essere il premier e non il direttore del Festival del Cinema di Venezia?

Lauro Cornacchia

Lettera 12

Caro Dago,

ma perché Totti aveva tanti Rolex? Non si fidava dei cronometri degli arbitri?

Pino Valle

CONCORSO NETTURBINI NAPOLI

Lettera 13

Caro Dago,

ma chi glielo fa fare, ai nostri figli, di ammazzarsi sui libri per conquistare una laurea, se poi tutt'al più con quella riesci a diventare netturbino a Napoli? Molto meglio impratichirsi col pallone, rimanendo rozzi, cafoni e ignoranti, ché magari un giorno ti ritrovi in Serie A o in Nazionale, così ricco sfondato da non sapere più quante Ferrari parcheggiare in garage o in quanti Rolex investire (prima che un bel giorno se li porti via la ex). Oppure, dedicarsi alla trap, questa redditizia moda canora lanciata da qualche tempo dalle major discografiche, per la quale non c'è bisogno né di saper leggere un pentagramma, né di essere intonati (ci pensa l'autotune a sistemare un po' le cose). O, meglio ancora, vendersi su Youtube, Instagram Tiktok, accumulando follower e soldi senza spostare le chiappe dal divano del salotto grazie ad abilità quali il saper parlare "in corsivo" (sic e sigh) o ingozzarsi di qualsiasi schifezza vagamente commestibile fino a crepare. Letteralmente.

Saluti (tristi), Reb

Lettera 14

RE CARLO III - MEME BY EMILIANO CARLI

Carlo III appare più un gentiluomo con tutti i relativi pregi e difetti piuttosto che un Re. E non è un male, ai nostri tempi. Il nome Carlo non sembra che porti fortuna nella monarchia inglese o forse questa volta, smentirà la tradizione. Resta il fatto che la monarchia inglese da quasi due secoli dà lustro all'Occidente.

Distinti saluti

Gb Oneto

Lettera 15

Tira più una setola di Peppa Pig che il pulmino elettrico del PD.

Signoramia

Lettera 16

Caro Dago,

Ucraina, Macron: "Tutti mantengano la pressione sulla Russia". Soprattutto i tedeschi! Se vogliono continuare a pagare il gas russo un terzo rispetto al resto d'Europa.

Bug

Xi Jinping e Vladimir Putin

Lettera 17

Esimio Dago,

la Treccani introduce la parità di genere nella lingua italiana. Del resto, il Corriere della Sera aveva anticipato i tempi usando il termine "soprana". Nulla da obiettare, a patto però che, se parità deve essere, lo sia per tutti e, pertanto, si possano usare anche termini come "dentisto" o "geometro". E, soprattutto, che nessuna si offenda se qualcuno, citando Lino Banfi, maliziosamente dirà: "preferisco le architette"...

Bobo

Lettera 18

Caro Dago,

"La Cina è disposta a lavorare con la Russia a un ordine internazionale verso una direzione più giusta e razionale". Bene. Non gli resta che fare una veloce telefonata a Biden e possono partire...

Rob Perini

Lettera 19

xi jinping vladimir putin

Caro bollette, a Bergamo la prima scuola che adotta la settimana corta. Una volta il Covid, un'altra il riscaldamento... Le trovano tutte pur di far restare gli studenti ignoranti e quindi facilmente manipolabili.

B.Ton

tweet totti ilary 6 tweet totti ilary 5 tweet totti ilary 7