POSTA! NIGER: NASCE CONSIGLIO DI RESISTENZA PER IL RITORNO DI BAZOUM. BENE. A QUANDO IL PRIMO CORO "BELLA CIAO"? – LA SONDA NASA INSIGHT CI INFORMA CHE SU MARTE LE GIORNATE SI STANNO ACCORCIANDO. LA COLPA È CERTAMENTE DEGLI STRONZI UMANI. È ORA CHE NOI TUTTI ANSIOCLIMATICI BLOCCHIAMO IL GRA E DETURPIAMO QUALCHE MONUMENTO AL GRIDO: SALVIAMO MARTE!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

ECOANSIA

Dago Lux,

La sonda Nasa InSight ci informa che su Marte le giornate si stanno accorciando. La colpa è certamente degli stronzi umani. Ebbene, è ora che tu e noi tutti ansioclimatici blocchiamo il GRA e deturpiamo qualche monumento al grido: Salviamo Marte!

Giancarlo Lehner

Lettera 2

Dago buongiorno,

Leggo la gita dei Fratelli d’Italia ad Ostia.

Molto molto meglio i ‘Vu cumpra’ o, addirittura, i Testimoni di Geova. Perché questi che si avvicinano a noi per vendere o convertire, diciamo: “No grazie”, se ne vanno. Ma dire educatamente “No grazie” a questi movimentisti significherebbe rischiare qualche randellata di botte. Probabilmente sono pagati per la stagione meglio di un cameriere o di una commessa.

Hard Times, Dago!

Alb.

ECOANSIA

Lettera 3

Caro Dago, viveva in una casa popolare di Treviso e percepiva il reddito di cittadinanza, ma sfrecciava su una fiammante Bmw M3 Coupé. E' quanto ha scoperto la Gdf. L'intestataria dell'immobile (con un canone d'affitto inferiore ai 100 euro al mese) è stata segnalata alla Procura per falsità ideologica. Se ha bisogno di un avvocato... consigliamo Giuseppe Conte, (inde)fesso difensore dei poveri percettori del Rdc.

Matt Degani

Lettera 4

campagna estiva di fratelli d italia 4

Caro Dago, spedizione punitiva contro Davide Begalli, il pirata della strada che ha investito e ucciso a San Vito di Negrar (Verona) il 14enne Chris Obeng Abon, fuggendo senza prestare soccorso. Martedì pomeriggio una trentina di persone travisate ha preso di mira la casa dell'uomo. Quando la Giustizia zoppica la vendetta corre.

Raphael Colonna

Lettera 5

Dago,

Tanto clamore per la tassazione degli extraprofitti delle banche, se si volesse davvero una redistribuzione del reddito questo sarebbe il primo passo. Si lamentano del minor utile, su cifre esagerate. Cose da pazzi.

MP

Lettera 6

augusta montaruli

Caro Dago, dopo che ha ricevuto al ministero i ragazzi di Ultima Generazione, il titolare dell'Ambiente si merita l'appellativo "Pichetto Gretin".

John Reese

Lettera 7

Caro Dago, il presidente turco Erdogan, dopo un colloquio con il leader del Cremlino Putin, sottolinea come la soluzione del trasporto di cereali ucraini nel Mar Nero dipenda dai Paesi occidentali "che devono mantenere le promesse". Ecco. Affidando la trattativa ad uno dei suoi i esponenti di punta - confermando così il giudizio di Draghi "Un dittatore di cui abbiamo bisogno" - la Nato dimostra ancora una volta tutta la sua autorevolezza di organizzazione "seria" che si batte per la democrazia e per i valori occidentali. Del piffero.

Ezra Martin

Lettera 8

matteo messina denaro 3

Caro Dago, il presunto boss mafioso Matteo Messina Denaro sta male. Verrebbe da pensare: coi gravi "sospetti" che ci sono su di lui chissà che lunghe liste d'attesa dovrà affrontare. "Non gli passa più", come si diceva quand'ero militare. E invece no. Pensa a tutto papà Stato: ricovero immediato in ospedale a L'Aquila e... tutti a coccolarlo?

Licio Ferdi

Lettera 9

Caro Dago, la Meloni, che voleva recuperare 3 miliardi di euro tassando gli extraprofitti delle banche, ne ha fatti perdere 9 a Piazza Affari. È un po' come quando tentando di diminuire gli arrivi dei migranti li ha fatti triplicare. Forse avrebbe bisogno di un bravo professionista che le aggiusti il mirino.

F.T.

Lettera 10

DONALD TRUMP ARRESTATO COME MATTEO MESSINA DENARO

Caro Dago

Apprendisti stregoni all’opera. Con un colpo di bacchetta magica, per far incassare allo stato un presumibile, ma del tutto incerto, importo di 2/3 miliardi di euro di nuove tasse il governo ha deciso di tassare gli “extra profitti” delle banche facendo crollare i titoli bancari e provocando una perdita di 9/10 miliardi di euro ai risparmiatori italiani.

Ottimo risultato per un governo che diceva di voler diminuire le tasse e che non sa o che fa finta di non sapere che le tasse che farà pagare in più alle banche saranno da queste fatte pagare ai propri clienti con l’aumento del costo dei servizi e dei prestiti.

Ma non preoccupiamoci più di tanto. Salvini ha detto che è “giusto”. E se una cosa è giusta per lui non può che essere giusta per tutti.

Pietro Volpi

OLIVIA WILDE

Lettera 11

Caro Dago,

Olivia Wilde pazza per i taralli pugliesi. Figurati cosa succede se prova il masculo italico!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 12

Caro Dago, il prezzo del gas supera i 40 euro al megawattora. Gli operatori guardano all'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Eon Leonhard Birnbaum sulla situazione energetica in Europa. Tranquilli, superati i 180 euro al megawattora scatta il famoso "price cap", agognato per 9 mesi da Draghi e ottenuto solo dalla Meloni, approvato il 19 dicembre 2022, che non serve a una mazza.

Nereo Villa

OLIVIA WILDE

Lettera 13

Caro Dago, Niger: nasce Consiglio di resistenza per il ritorno di Bazoum. Bene. A quando il primo coro "Bella ciao"?

OLIVIA WILDE olivia wilde olivia wilde, sarah paulson, tracee ellis ross, holland taylor, queen latifah

Nino