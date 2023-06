POSTA! QUANDO DICI CHE AL DESTINO NON MANCA L’IRONIA. SILVIO BERLUSCONI, NEL BENE O NEL MALE, HA AVUTO TANTISSIMO, MA UNA SETTIMANA IN PIÙ DI VITA PER VEDERE CONDANNATO PIERCAMILLO DAVIGO, ALMENO IN PRIMO GRADO A BRESCIA, BEH QUELLA NO, NON GLI È STATA CONCESSA. O MEGLIO COME AVREBBE DETTO LUI: CONSENTITA, CRIBBIO – OLIVIERO TOSCANI: “SOLO IN ITALIA CHI MUORE DIVENTA SANTO”. TOSCANI SANTO SUBITO!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

emmanuel macron giorgia meloni

Caro Dago, visto il trionfo del discorso della Ducetta in terra di Francia, la domanda sorge spontanea, essendoci tante persone alla comunicazione, ma chi è quell’astutissimo estensore del suo discorso, ma Sechi e tutte le sue femminine agguerritissime, non controllano mai? Ma forse sono stati loro.

Caius Julius Caesar

Lettera 2

Caro Dago, che feeling tra la Meloni e Macron! Sembravano Brigitte ed Emmanuel...

Greg

Lettera 3

Caro Dago,

ULTIMO FANGO A PARIGI - MEME BY EMILIANO CARLI

ma come aspettarsi che per magnificare la propria città in quel di Parigi Giorgia Meloni potesse citare Stendhal che sulla sua tomba a Grenoble ha voluto scolpita la parola "Milanese"?

Au revoir

Alessandro Salvatore

Lettera 4

Cosa sono due miliardari intrappolati sul fondo dell’oceano? Un buon inizio.

fra

Lettera 5

A Padova (a Milano pure) un sindaco fa amministrazione creativa (eufemismo) e iscrive in anagrafe due madri per un bimbo: anzitutto è una scemenza, prima che un atto illegale. Lo Stato reagisce.La sinistra, che ha governato dieci anni senza far nulla al riguardo e non solo, si indigna. Piccola sommessa proposta: riformare profondamente l'istituto dell'adozione, antico come Roma, semplificandolo e accelerandolo.

MANIFESTAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO

Fare in modo che la madre 2 possa adottare il piccolo in una settimana o due ed essere iscritta come madre adottiva Perché madre naturale non è, ma nemmeno una pezza da piedi. .E magari ammettere l'adozione da parte delle persone sole.E così si chiude civilmente la limitatissima questione, e si pensa ai problemi di tutti. Ma forse è questo che non si vuole, credo.

saluti BLUE NOTE

Lettera 6

Ciao Dago,

Sembra un paradosso. Ma questa l'ha scritta direttamente il " povero", in questo momento, miliardario Mr. Harding, prima d'intraprendere la discesa. Su FB: "A causa del peggior inverno degli ultimi 40 anni a Terranova, questa missione sarà probabilmente la prima e unica con equipaggio verso il Titanic nel 2023. Si è appena aperta una finestra meteo e domani tenteremo un'immersione." I cosidetti cambiamenti climatici, ma visti sotto un'altra chiave, potrebbero essere alla base di questo evento?

S.Z.

IL SOMMERGIBILE TITAN DI OCEANGATE EXPEDITIONS

Lettera 7

Quando dici che al destino non manca l’ironia. Silvio Berlusconi, nel bene o nel male, ha avuto tantissimo, ma una settimana in più di vita per vedere condannato Piercamillo Davigo, almeno in primo grado a Brescia, beh quella no, non gli è proprio stata concessa. O meglio come avrebbe detto lui: consentita, cribbio.

Daniel

piercamillo davigo

Lettera 8

Dago,

Ci mancava solo questo! Che il bilancio UE sia in passivo. A dimostrazione che le societa' moderne sono complesse e a correre dietro a tutto, transizione ecologica, aiuti vari, progetti futuribili non si riesce. Qualcosa bisogna lasciare indietro. Magari servisse a stabilire priorita' reali.

MP

Lettera 9

Caro Dago, Toscani " Solo in Italia chi muore diventa Santo."

Oliviero Toscani Santo subito!

Saluti.

Cips.

DAVIGO DI PIETRO COLOMBO

Lettera 10

Caro Dago, Loggia Ungheria, l'ex magistrato Piercamillo Davigo condannato a 1 anno e 3 mesi. Non se ne abbia a male. Se la condanna diventerà definitiva, Marco Travaglio sicuramente lo accoglierà a braccia aperte nel "club dei pregiudicati".

Giacò

Lettera 11

Caro Dago, "Sono molto orgoglioso di mio figlio", ha dichiarato Joe Biden dopo che Hunter, nel tentativo di cercare di evitare il carcere, ha raggiunto un accordo con la procura federale in base al quale si dichiarerà colpevole di evasione fiscale e di possesso illegale di armi da fuoco.

oliviero toscani a scampia

Interessante questa cosa. Il Presidente degli Stati Uniti dice di voler far pagare più tasse ai ricchi e sprona il Congresso ad approvare una legge che limiti il possesso di armi, mentre il suo pargolo non ha denunciato e versatto tasse per circa 1,2 milioni di dollari e ha acquistato una pistola in un periodo in cui faceva uso di cocaina? (La legge non consente a chi fa uso di droghe illegali di possedere un'arma). I 37 capi d'imputazione contro Trump appaiono sempre più un'azione diversiva per sviare l'attenzione dall'attuale inquilino della Casa Bianca (nella stessa posizione del suo predecessire per i documenti detenuti in casa) e dalla sua famiglia!

Tas

Lettera 12

discorso di Giorgia Meloni per la candidatura di Roma a expo 2030

Caro Dago

Ho letto il tuo articolo "Ah Giorgia, che stai a dì" e, sinceramente, qualcosa non mi torna. Parigi ha già formalmente annunciato che appoggerà candidatura di Riad per l'Expo 2030, essendosi così impegnata da tempo e che, recita la nota dell'Eliseo, tale scelta non ha creato problemi con Roma.

Ciò premesso, credo che la Meloni abbia fatto benissimo a citare Roma come culla della civiltà occidentale e Goethe come suo sponsor visto che saranno altro Paesi, e non la Francia, a decidere.

Vedremo, la fine, chi avrà avuto ragione.

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 13

GIORGIA MELONI PILOTA DI JET - FOTOMONTAGGIO

Caro Dago, l'Ue chiederà agli Stati membri 66 miliardi di euro in più per il bilancio. Bravi. L'esempio virtuoso che serviva ai Paesi chiamati a ridurre il debito pubblico...

Diego Santini

Lettera 14

Caro Dago, l'Italia nomina un inviato speciale per la ricostruzione in Ucraina. A guerra ancora in atto che potrebbe proseguire per anni? Sembra un'altra barzelletta come il "commissario per la siccità" mentre c'era l'alluvione...

U.Delmal

Lettera 15

Caro Dago, sottomarino disperso, corsa contro il tempo per salvare le persone a bordo. Anche il Pentagono partecipa alle ricerche. Decine se non centinaia di migliaia di dollari spesi per ritrovare e salvare dei miliardari intenti a soddisfare i loro bizzarri capricci, quando ci sono milioni di famiglie che non hanno i soldi per mandare i figli a scuola. Se ritrovati e salvati a questi egocentrici signori va messo in conto tutto, fino all'ultimo centesimo.

INCONTRO ZELENSKY MELONI VISTO DA OSHO

Jonas Pardi

Lettera 16

Caro Dago, Zelensky: "I progressi nell'offensiva più lenti del previsto. Alcune persone credono che questo sia un film di Hollywood e si aspettano risultati ora". Un promemoria per sé stesso? Dopo che si è presentato a diversi Festival del cinema?

L.Abrami

Lettera 17

Dago colendissimo,

stratosferica prestazione della Guardia di Finanza che acchiappa quasi 9.000 evasori totali. Non ci viene detto niente del totale evaso, che in passato erano cifre mirabolanti, e niente viene detto sul profilo degli evasori.

massimo giletti e sofia goggia in piscina a roma foto di chi 3

Pare che oggi sia possibile gestire una attività industriale-commerciale senza nessuna fattura in ingresso, nessuna fattura o scontrino in uscita, nessun dipendente. Ci manca però un dato essenziale: la percentuale di accusati che vengono prosciolti. Non vorrei che – come per l’abuso di ufficio – le assoluzioni sfiorino il 98%.

Saluti da Stregatto

Lettera 18

Caro Dago, Massimo Giletti con Sofia, la Goggia che ha fatto traboccare le mutande...

massimo giletti e sofia goggia in piscina a roma foto di chi 2 massimo giletti e sofia goggia in piscina a roma foto di chi 5 massimo giletti e sofia goggia in piscina a roma foto di chi 7 massimo giletti e sofia goggia in piscina a roma foto di chi 1

Theo