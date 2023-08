POSTA! - SARÀ PURE VERO CHE I TASSINARI TENGONO SOTTO SCACCO IL GOVERNO, MA GLI INNUMEREVOLI CLIENTI, CHE HANNO VOTATO PER IL CENTRODESTRA, ALLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE POTREBBERO MANDARLO A CAGARE - LE ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO LA RUSSIA, NONOSTANTE LE SANZIONI, ARRIVANO A DESTINAZIONE. SAREBBE UTILE CHE QUALCUNO FACESSE UN COLLAGE CON LE DICHIARAZIONI DEGLI ESPERTI CHE SPIEGAVANO QUANTO MALE STESSERO FACENDO DETTE SANZIONI AL PAESE DI PUTIN, CONCLUDENDO IL TUTTO CON UNA GRANDE, SONORA E PROLUNGATA PERNACCHIA…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

giorgia meloni in versione barbie 4

Caro Dago, Meloni: "Una paga minima per legge rischierebbe di far scendere il minimo contrattuale previsto". E quindi la proposta M5s-Pd sarebbe: salario (al) minimo, profitti al massimo?

Oreste Grante

Lettera 2

Dagovski,

Inizio pena mai. “Rischiare condanne fino a …” significa che i piromani andranno in carcere come i vandali dei monumenti.

Aigor

Lettera 3

SCALATORI GUGLIE DEL DUOMO DI MILANO

Caro Dago, triste destino quello delle guardie del corpo italiane: dallo "storico" porto dei carrelli della spesa sono passate ora al jogging dietro agli “insaccati”??! Cincinnato 1945

Lettera 4

Caro Dago, Milano, scalano la guglia della Madonnina del Duomo: denunciati due climber francesi. Ognuno manifesta la fede nel proprio modo. Se avessero raccontato che la Madonnina era apparsa davanti a loro rivelando tre segreti, ora tutti starebbero ad ascoltarli...

Sasha

Lettera 5

Dago: gli stranieri commettono troppi reati gravi? Non c'è problema, si fa come fa repubblica da diversi giorni: se il criminale è uno straniero, semplicemente non lo si dice nell'articolo che si pubblica! Hai capito sti radical chic quanto sono furbi, o forse sarebbe meglio dire ipocriti!

VOLODYMYR ZELENSKY - SPECIALE PORTA A PORTA

Francesco Polidori

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, Zelensky licenzia tutti i capi militari regionali. Certo non un bel segnale. La grande controffensiva è arrivata alla frutta?

Lino

Lettera 7

Caro Dago, Zelensky annuncia il licenziamento di tutti i funzionari regionali, il comico non sapeva che chi va al mulino s’infarina? E noi paghiamo.......Bobilduro

Lettera 8

GIORGIA MELONI E IL SALARIO MINIMO - VIGNETTA BY MANNELLI

Caro Dago, si è conclusa la fase di valutazione ambientale strategica del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. "Non c'è tempo da perdere per mettere il nostro Paese al riparo, tutelando vite e comunità umane. Più nello specifico, l'uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche: il Mase (Ministero Ambiente e sicurezza energetica) deve tenere conto di elementi indicati dalla Commissione tecnica".

E questa è una cosa sensata. Dobbiamo proteggerci da ciò che potrebbe accadere sul fronte climatico. Mentre pensare che la piccola Europa, con l'azzeramento del suo sette per cento di inquinamento - magari sconquassando la sua l'economia - possa salvare il mondo dagli eventi meteo estremi, è una fesseria. Se non lo facciamo tutti assieme, è inutile. Sarebbe come pensare di salvarsi dall'esondazione di un fiume costruendo solo un piccolo tratto di argine.

Bibi

le iene evasione taxi (8)

Lettera 9

Caro Dago,

sarà pure vero che i tassinari tengono sotto scacco il governo e mantengono i loro privilegi, ma gli innumerevoli clienti, che hanno votato per il centrodestra, alle prossime elezioni europee potrebbero mandarlo a cagare. Quindi il governo dovrebbe essere più coerente ed obiettivo

Annibale Antonelli

Lettera 10

Caro Dago, Usa, Biden attacca Trump: "Vuole cambiare le nostre istituzioni". Ma non erano le sinistre di tutti i Paesi del mondo a venerare da sempre e a farsi addirittura i gargarismi con la parola "cambiamento"? Se ora arriva qualcuno che lo mette in pratica non va più bene?

le iene evasione taxi (17)

Sonny Carboni

Lettera 11

Dago Lumen,

Beckett e Ionesco registi dell'assurdo optare giallorosso. La A.S. Roma cerca Morata, che opta altrimenti. Offre milioni per Leonardo, poi opta per Beltran con tanta determinazione che la punta argentina opta per la Fiorentina.

Opta per Muriel, no... per Zapata, no... per Mertens. Quest'ultimo, però, dopo l'interessamento di Tiago Pinto, opta per ritiro definitivo dal football, pardon, dall' optoball.

Giancarlo Lehner

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 2

Lettera 12

Caro Dago, scrive 'Repubblica' che le esportazioni italiane e degli altri Paesi europei verso la Russia, a un anno e mezzo dall’inizio della guerra e nonostante le sanzioni contro Mosca, arrivano ancora a destinazione passando per Paesi terzi vicini geograficamente e politicamente alla Russia: Kirghizistan, Kazakistan, Georgia, Armenia...

Adesso sarebbe utile che qualcuno facesse un collage video con le dichiarazioni di Presidenti, Capi di Stato, premier, politici, analisti, esperti e giornalisti, sulle dichiarazioni, di un anno e qualche mese fa, in cui spiegavano quanto male stessero facendo dette sanzioni al Paese di Putin, concludendo il tutto con una grande, sonora e prolungata pernacchia. Risulterebbe così chiaro a tutti che siamo nelle mani di ciarlatani buoni a nulla che per appagare la volontà di apparire e il narcisismo ci stanno portando alla rovina.

L.Abrami

Lettera 13

Esimio Dago,

giorgia meloni matteo salvini daniela santanche in versione barbie

nonostante le banche italiane abbiano incassato decine di miliardi in più grazie all'aumento dei tassi voluto dalla Bce, Moody's boccia la tassazione degli extraprofitti voluta dal Governo prevedendo una riduzione del reddito netto degli istituti di credito pari al 15%. Cosa aspettano i titolari di mutuo a tasso variabile a proporre una colletta a sostegno delle povere banche?

Bobo

Lettera 14

Caro Dago, altro che revoca delle concessioni, qui ci vuole il lanciafiamme, non solo nei ristoranti ma anche nei supermercati con in vendita prodotti con listeria poi ritirati e comunicati quando tu li hai già consumati, puoi renderli per il rimborso. Mi chiedo, come mai non vengono pubblicizzati i nomi di coloro che infrangono le regole…….sarebbe un buon deterrente……Bobilduro