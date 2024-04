UN POSTO AL SOLE (NERO) – L’AMERICA CONTAGIATA DALL’”ECLISSI MANIA”, CON CIRCA 32 MILIONI DI PERSONE CHE ASSISTERANNO AL FENOMENO ASTRONOMICO: LA ZONA D’OMBRA VIAGGERÀ DAL MESSICO AL CANADA, PER CIRCA 3 ORE E 16 MINUTI – GLI ALBERGATORI E RISTORATORI DELLE CITTA’ ESULTANO PER L'EVENTO TURISTICO DEL DECENNIO: “EQUIVARRÀ AD AVERE 50 SUPERBOWL IN CONTEMPORANEA DAL TEXAS AL MAINE”, CON UN GIRO D’AFFARI DA OLTRE UN MILIARDO DI DOLLARI - ECCO QUANDO INIZIERA'...

Estratto dell'articolo Anna Lombardi per “la Repubblica”

eclissi solare 6

Tutti pazzi per l’eclissi dell’8 aprile. Saranno almeno 32 milioni (senza contare chi seguirà l’evento online) gli americani che nel pomeriggio di lunedì aspetteranno, naso all’insù, l’evento astronomico dell’anno: il cosiddetto “sole nero”. Raro fenomeno — il prossimo sarà il 12 agosto 2044 — capace di produrre una zona d’ombra che questa volta viaggerà dal Messico al Canada attraversando 15 stati nordamericani e grandi città come Dallas, Indianapolis, Buffalo. Inizierà alle 12,39 locali a sud delle Kiribati, nell’Oceano Pacifico, e ombreggerà la superficie terrestre per 3 ore e 16 minuti fino alle 15,55 quando si esaurirà nell’Atlantico.

eclissi solare 1

L’oscurità durerà mediamente più del solito, circa 4 minuti, durante i quali si registreranno diversi fenomeni: crollo delle temperature (fino a 10 gradi), comportamento anomalo di animali e piante, una sorta di tramonto a 360 gradi e l’improvvisa visibilità della corona del sole (da osservare con specifici occhialini) insieme a stelle, i pianeti Venere e Giove e forse la Cometa 12P/Pons-Brooks. Pure gli esseri umani potrebbero avere reazioni emotive imprevedibili, avvertono gli scienziati. Pronti a studiare in tempo reale gli effetti.

eclissi solare 8

Di sicuro qui è già eclissi mania. Considerata dagli analisti finanziari il potenziale evento turistico del decennio: «Equivarrà ad avere 50 SuperBowl in contemporanea dal Texas al Maine» dice Michael Zeiler, responsabile del sito web greatamericaneclipse. com parlandone al Washington Post. L’enorme numero di appassionati e curiosi è infatti destinato a generare un giro d’affari da oltre un miliardo di dollari, vero toccasana all’economia di numerose città, da Austin, Texas, a Rochester, New York.

eclissi solare 3

Hotel, campeggi e case offerte su Airbnb (che gli ha dedicato una specifica mappa) registrano il tutto esaurito da mesi e a prezzi letteralmente astronomici: per dire a Grayville, Illinois, villaggio di mille abitanti, stanze da 90 dollari sono andate via a 949. Pure i ristoranti si sono buttati nel business con menu d’ispirazione spaziale. Mentre marchi alimentari offriranno prodotti a edizione limitata[…] Certo, qua e là le nuvole potrebbero rovinare l’esperienza.

eclissi solare 4

[…] raffico e incidenti sono già in conto: e infatti molte città hanno elaborato i loro piani stradali già un anno fa, memori degli apocalittici ingorghi avvenuti durante la ben meno estesa eclissi del 2017, quando ai caselli delle autostrade si formarono file lunghe 100 chilometri.

[…] Allerta massima anche nelle carceri: tanto che un gruppo di detenuti del penitenziario di Wooldward ha dovuto far causa per ottenere il permesso di restare in cortile durante quella che solitamente è la loro ora d’aria, cancellata dalla direzione per paura di fughe o rivolte. Sostenendo che il divieto a seguire «un evento dai connotati religiosi» (i sei firmatari del ricorso sono cristiani, musulmani e un seguace della santeria) avrebbe violato i loro diritti costituzionali.

eclissi solare 5

A evidenziare il letterale lato oscuro del fenomeno ci pensano invece i complottisti: inondando la rete di teorie apocalittiche d’ogni sorta. […] Siti cospirazionisti come Infowar hanno invece articoli che titolano così: «L’8 Aprile sarà usato dai globalisti per i loro rituali occulti?». Concreto è però il rischio di cali d’elettricità a causa del temporaneo crollo d’energia rinnovabile, ormai percentuale importante del totale necessario: proprio quando, col buio, ci sarà il picco di domanda. […]

eclissi solare 7 eclissi solare 2 eclissi solare 9