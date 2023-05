18 mag 2023 12:01

LA POTENZA DISTRUTTIVA DELL’ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA: UNA DONNA È STATA TRASCINATA DALLA CORRENTE PER 20 KM – PALMA MARALDI È STATA TRAVOLTA DALLA PIENA DEL FIUME SAVIO FUORI DA CASA SUA, INSIEME A LEI C’ERA IL MARITO. I SOCCORRITORI HANNO TROVATO L’UOMO, 70 ANNI, ANCORA IN VITA MA È MORTO IN OSPEDALE - IL CADAVERE DELLA DONNA È STATO RITROVATO SULLA SPIAGGIA DI CESENATICO, DISTANTE MOLTI KM DA CASA SUA...