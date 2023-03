POTEVA ESSERE UNA STRAGE! "IL PILOTA CI HA GRAZIATI, È ATTERRATO SULLA STRADA EVITANDO LE CASE" – PARLA IL TESTIMONE DELLO SCONTRO TRA 2 VELIVOLI DELL'AERONAUTICA MILITARE A GUIDONIA: “L'AEREO E’ PASSATO TRA LE PALAZZINE E SI È SCHIANTATO SU UNA MACCHINA. ABBIAMO PROVATO A SALVARE IL PILOTA MA NON CI SIAMO RIUSCITI, L’AEREO È ESPLOSO” - L'UOMO ERA USCITO VIVO DALLA CARCASSA IN FIAMME DELL’AEREO. ALCUNI PASSANTI, SUL POSTO SONO ANDATI A PRENDERE GLI ESTINTORI MA… - VIDEO

scontro aerei guidonia il testimone Marco Felli

“Stavo qui in piedi e ho visto l’aereo cadere. E’ passato tra le palazzine e si è schiantato su una macchina. Abbiamo provato a salvarlo ma non ci siamo riusciti, l’aereo è esploso. Secondo me il pilota ha fatto qualcosa per evitare i palazzi, è sceso in obliquo centrando l’asfalto. Ci ha graziati, o prendeva il palazzo a sinistra o quello a destra”. E’ il racconto di Marco Felli, testimone oculare che ha visto cadere uno dei due aerei militari che questa mattina si sono schiantati al suolo a Guidonia. Uno dei due velivoli è atterrato tra le case, in via delle Margherite. (video Marco Carta)

IL PILOTA EROE

scontro aerei guidonia

Un eroe. Aveva perso il controllo dell'aereo ma ha fatto di tutto per evitare le case del centro abitato. Un miracolo nella tragedia è accaduto su via delle Margherite dove il pilota di uno dei due velivoli militari che sono precipitati a Guidonia martedì mattina è riuscito ad atterrare sulla strada, colpendo un'auto.

L'uomo è uscito vivo dalla carcassa in fiamme del velivolo, secondo alcuni testimoni avrebbe anche gridato aiuto. Alcuni passanti, sul posto sono andati a prendere gli estintori ma il velivolo è esploso poco dopo. Il sindaco Mauro Lombardo: "Incredibilmente l'aereo è atterrato al centro della strada con le ali parallele. Sembra una manovra voluta per minimizzare i danni. O è un eroe o c'è stato miracolo".

