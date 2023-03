21 mar 2023 17:44

POTEVA FINIRE IN TRAGEDIA L’INCIDENTE AVVENUTO IN UN PALAZZO IN BRASILE, DOVE L’ASCENSORE È PRECIPITATO A CAUSA DEL PESO ECCESSIVO TRASPORTATO: ALL'INTERNO POTEVANO ESSERCI AL MASSIMO OTTO PERSONE E, INVECE, CE N'ERANO 11 – ARRIVATI AL PIANOTERRA LE PORTE NON SI SONO APERTE E L’ASCENSORE È CASCATO NEL SEMINTERRATO, PROVOCANDO TRE FERITI E… - VIDEO