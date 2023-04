POTEVA MANCARE LA SPARATORIA DI MASSA A PASQUETTA, NEGLI USA? – NUOVA STRAGE A LOUISVILLE, NEL KENTUCKY: UN UOMO HA APERTO IL FUOCO IN UNA FILIALE DELLA OLD NATIONAL BANK. CI SAREBBERO ALMENO CINQUE MORTI E SEI FERITI – L'AGGRESSORE SAREBBE STATO "NEUTRALIZZATO": NON È CHIARO SE SIA STATO UCCISO O FERITO... - VIDEO

Sparatoria Louisville, 5 morti e 6 feriti

(ANSA) - E' di cinque morti e sei feriti il bilancio della sparatoria in una banca a Louisville, in Kentucky. Lo riferisce la polizia. Anche l'aggressore è stato "neutralizzato", non è chiaro se ucciso o ferito. Tra i feriti c'è un agente.

Usa, sparatoria in banca nel Kentucky. La polizia: “Ci sono vittime”

Da www.lastampa.it

sparatoria alla old national bank di louisville, kentucky 2 2

Molte le persone che sono rimaste ferite a causa di una sparatoria che si è verificata nella Old National Bank a Louisville, nel Kentucky. Lo riferisce la polizia locale su Twitter che parla di «aggressore attivo nel blocco 300 di East Main» e chiede a tutti stare lontano dalla zona interessata.

