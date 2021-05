POVERA ELISABETTA, LA SUA E’ DIVENTATA LA CORTE DEGLI SCANDALI! - IL CUGINO, IL PRINCIPE MICHAEL OF KENT, E' STATO REGISTRATO DI NASCOSTO MENTRE DAVA LA SUA DISPONIBILITA' A UTILIZZARE IL SUO STATUS DI MEMBRO DELLA FAMIGLIA REALE PER FORNIRE ACCESSO A PUTIN - IL PRINCIPE E' STATO FILMATO SEGRETAMENTE DURANTE UN INCONTRO ON LINE, AVUTO CON FALSI IMPRENDITORI (IN REALTA' GIORNALISTI SOTTO COPERTURA) DAL SUO APPARTAMENTO A KENSINGTON PALACE. ACCANTO A LUI, SUL DIVANO, UN SUO AMICO, IL MARCHESE DI READING…

(AGI) - Un nuovo scandalo mette in imbarazzo la regina Elisabetta II. Il cugino, il principe Michael of Kent, e' stato registrato di nascosto mentre dava la sua disponibilita' a utilizzare il suo status di membro della Famiglia reale per fornire accesso a Vladimir Putin. Lo scoop e' di The Sunday Times, che ha lavorato in tandem con Channel 4.

Il principe e' stato filmato segretamente durante un incontro on line, avuto con falsi imprenditori (in realta' giornalisti sotto mentite spoglie) dal suo appartamento a Kensington Palace. Accanto a lui, sul divano, un suo amico, il marchese di Reading, che non esita a definirlo "ambasciatore ufficioso di Sua Maesta' presso la Russia"; un accesso di prim'ordine, definito dal marchese "confidenziale".

L'imbarazzo a Londra e' palpabile considerato i rapporti infuocati tra Londra e Mosca: i temi di scontro con il Cremlino dopo il tentato avvelenamento con il gas nervino, dell'ex spia russa, Skripal e della figlia Yulia, a Salisbury, non si contano. Il principe si e' affrettato a negare tutto e a 'scaricare' l'amico e socio in affari: il suo portavoce ha assicurato che "ha fatto illazioni che il principe Michael non vorrebbe ne' potrebbe soddisfare".

"Come e' prassi, il segretario privato del principe Michael ha chiarito ai rappresentanti dell'azienda durante i loro contatti che nulla si puo' fare senza il consenso dell'ambasciata britannica e l'aiuto della Camera di commercio russo-britannica, di cui il principe Michael ha il padronaggio".

I giornalisti hanno finto di essere manager di una societa' sudcoreana, House of Haedong, che cercava contatti con il principe per aumentare la rete di affari nel settore dell'oro; e a loro il principe assicura di essere "davvero entusiasta" di poter lavorare con la societa' e promuoverla in Russia: "Non ho mai lavorato prima con l'oro e l'idea mi rende molto felice".

La remunerazione concordata per il servizio, circa 40mila sterline per un viaggio dei quattro o cinque giorni in Russia. Anche il suo segretario privato aveva assicurato in precedenza ai giornalisti che il principe poteva aprire canali ad altissimo livello nel governo russo: "Possiamo certamente essere d'aiuto in questo senso. Anche se non ha un contatto diretto con la persona vi interessa, una strada si trova sempre".

