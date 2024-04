POVERI UCRAINI, LI ABBIAMO MANDATI AL MASSACRO, ORA LI LASCIAMO SOLI - LA SCONFITTA DI KIEV SI MATERIALIZZA A GRANDI PASSI: I SOLDATI DI ZELENSKY NON HANNO PIU’ MISSILI, I RUSSI ATTACCANO CON ARMI CHIMICHE E “BOMBE PLANANTI”, I 60 MILIARDI DI AIUTI PROMESSI DA BIDEN SONO BLOCCATI DAL CONGRESSO E TRUMP HA GIA’ PRONTO IL “PIANO SEGRETO” PER CHIUDERE LA GUERRA IN CASO DI RIELEZIONE - IL TYCOON VUOLE CEDERE IL DONBASS E LA CRIMEA A MOSCA CONVINTO CHE “PER ALCUNE AREE DELL'UCRAINA ANDREBBE BENE ESSERE PARTE DELLA RUSSIA”. E PUTIN NON ASPETTA ALTRO…

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 1

Estratto dell’articolo di Monica Perosino per “la Stampa”

Kyiv non ha più munizioni per contrattaccare. Presto potrebbero non esserci più neanche quelle per difendersi. La situazione sul campo di battaglia è terribile, mentre tutta la leadership ucraina continua incessantemente a fare appelli e richieste d'aiuto, la Russia aumenta il passo, intensifica i raid, scova nuovi mezzi e nuove armi per far più male possibile.

vladimir putin donald trump

[…] Zelensky ha sottolineato che, sebbene Kyiv abbia abbastanza scorte di difesa aerea per la crisi immediata posta dall'offensiva russa, è costretta a fare scelte difficili su cosa proteggere, ribadendo la necessità di ricevere i Patriot. La scelta "difficile" è tra creare uno scudo antiaereo per salvare le città, oppure assicurare la difesa alla linea del fronte che tiene - per ora - a costo di sacrifici enormi.

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 2

I bombardamenti su Kharkiv continuano, come proseguono quelli a tappeto su tuto il Paese e i combattimenti sulla linea di Chasiv Yar sono all'ultimo sangue. Le truppe russe starebbero conducendo una campagna sistematica di attacchi chimici illegali contro i soldati ucraini, secondo quanto riferito dai comandati al fronte che raccontano di essere stati oggetto di attacchi regolari da parte di piccoli droni che lanciavano gas lacrimogeni e altre sostanze chimiche (note come CS), il cui uso è vietato in tempo di guerra dalla Convenzione sulle armi chimiche.

trump putin

[…] Se il gas e gli attacchi double-tap (due strike sullo stesso obiettivo a distanza ravvicinata per uccidere più civili possibile) non bastassero, Mosca ha inaugurato la stagione delle glide bomb, […] le bombe plananti che a quanto pare la Russia sta rovesciando in quantità massicce sull'Ucraina: si tratta di ordigni modificati con un sistema di guida e alette, un incrocio tra bomba guidata e missile, in grado di essere lanciata non solo dall'aviazione, ma anche da lanciarazzi e dagli effetti devastanti.

[…] dall'inizio dell'anno le forze russe hanno sganciato quasi 3.500 bombe aeree guidate, un record pari a 16 volte quelle utilizzate in tutto il 2023. Il tempo, e la parola «sconfitta», giocano un ruolo pesante: Kyiv, in procinto di esaurire le scorte di missili per contrastare i continui attacchi dal cielo […] ha iniziato ad acquistare da sola i proiettili per i sistemi di difesa aerea […]

JOE BIDEN VOLODYMYR ZELENSKY

Le prospettive fanno paura, ancora di più dopo la rivelazione del presunto piano segreto di Donald Trump rivelato dal Washington Post per porre fine al conflitto se fosse rieletto alla Casa Bianca, ovvero, far pressing su Kyiv per cedere la Crimea e l'intero Donbass a Mosca. Il tycoon, saldamente in testa nei sondaggi negli Stati chiave americani, sarebbe convinto che «per alcune aree dell'Ucraina andrebbe bene essere parte della Russia». Vladimir Putin non aspetta altro. La situazione sul campo preoccupa da settimane, gli ucraini si affidano oramai quasi esclusivamente ai droni per attaccare. […]