Estratto dell’articolo di Erica Orsini per “il Giornale”

Dopo aver atteso impazientemente di diventare re, Carlo ha scelto di essere un re «ad interim» e di lasciare a suo figlio le vere riforme. Lo rivela il Sunday Times, a pochi giorni dal primo anniversario della morte della Regina Elisabetta che il suo primogenito trascorrerà in tranquillità, con la moglie e la famiglia.

Secondo fonti molto vicine al monarca britannico, Carlo ha detto di vedersi come «un ponte» tra il lunghissimo regno della madre e quello guidato dal figlio William. Un ruolo che potrebbe relegare il re all’immobilismo, ma che in realtà ha un’importante funzione di stabilità per un Paese in crisi. [...] Un re che dunque prepara il terreno al figlio, diventa strumento di transizione e ponte tra due visioni

[...]

A dispetto di quanto si potesse prevedere, secondo l’ultimo sondaggio Ipsos, il 63% dei britannici ritengono che Carlo stia facendo un buon lavoro e un suo amico lo descrive «molto contento». «Ha superato il lutto per la morte della madre, il suo destino è arrivato e lui l’ha accolto».

