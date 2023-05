3 mag 2023 19:42

POVERO CARLO: UNA VITA AD ASPETTARE DI SALIRE SUL TRONO E ORA I SUDDITI HANNO LE PALLE PIENE DELLA MONARCHIA – L’INCORONAZIONE ARRIVA IN UN MOMENTO TERRIBILE PER LA GRAN BRETAGNA, AFFLITTA DALLA CRISI ECONOMICA E DALLE CONSEGUENZE DELLA BREXIT - ANCHE IL COMMOMWEALTH E' SEMPRE MENO AFFEZIONATO AL CARROZZONE REALE – I SUDDITI STORCONO IL NASO PER I 100 MILIONI DI STERLINE SPESI IN TEMPO DI CRISI PER LA CERIMONIA...