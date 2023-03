8 mar 2023 11:52

POVERO COLUI CHE FINISCE NELLE GRINFIE DI UN PM /2 - DOPO QUASI UN ANNO E MEZZO DI INGIUSTA DETENZIONE CON L’ACCUSA (FALSA) DI STUPRO, IERI, A DISTANZA DI OLTRE DUE ANNI DAI FATTI DEL 3 DICEMBRE 2021, I DUE PRESUNTI RESPONSABILI DELLE VIOLENZE A DUE RAGAZZE SONO STATI ASSOLTI PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - PER I DUE L’ACCUSA AVEVA CHIESTO FINO A NOVE ANNI…