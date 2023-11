POVERO FILIPPO TURETTA: “È MOLTO PROVATO” – L’AVVOCATO DEL 21ENNE CHE HA UCCISO GIULIA CECCHETTIN: “È DISORIENTATO, MA LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE SONO ACCETTABILI. NON HA DETTO SOSTANZIALMENTE NULLA, NON ABBIAMO AFFRONTATO I PROFILI DELL’ACCUSA” – VIDEO: L’ARRIVO ALL’AEROPORTO DI VERONA, CON MANI E PIEDI AMMANETTATI…

CECCHETTIN: AVVOCATO, ‘FILIPPO MOLTO PROVATO’

(Adnkronos) - “Le condizioni di Filippo sono accettabili, sicuramente è molto, molto provato”. Lo afferma Giovanni Caruso difensore di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, al termine del primo incontro avuto con il suo assistito nel carcere di Verona.

CECCHETTIN: LEGALE, ‘FILIPPO È DISORIENTATO, MA CONDIZIONI SALUTE ACCETTABILI’

(Adnkronos) - “Il ragazzo è disorientato, le condizioni di salute sono accettabili, sono riuscito ad avere un'interlocuzione accettabilmente comprensibile”. Lo afferma Giovanni Caruso difensore di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, al termine dell’incontro ‘conoscitivo’ nel carcere di Verona.

CECCHETTIN: LEGALE, ‘CON FILIPPO NON ABBIAMO PARLATO DI ACCUSE CONTRO DI LUI‘

(Adnkronos) - “Il ragazzo non ha detto sostanzialmente nulla, non abbiamo affrontato i profili dell'accusa”. Lo afferma Giovanni Caruso difensore di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, al termine dell’incontro ‘conoscitivo’ nel carcere di Verona

IL VOLO IN SILENZIO DI FILIPPO TURETTA, «TRANQUILLO MA RASSEGNATO». FORSE VEDRÀ LO PSICHIATRA DEL CARCERE

Estratto dell’articolo di Cesare Giuzzi per www.corriere.it

Prima il trasferimento dal carcere di Halle, con mani e piedi ammanettati, poi cinquanta minuti di volo. Da Francoforte all’aeroporto Marco Polo di Venezia, sorvolando Trento e poi la zona a sud di Padova e Venezia. Il Falcon 900 dell’Aeronautica militare che ha riportato in Italia il 21enne Filippo Turetta […]è rimasto fermo sulla pista per pochi minuti in un’area riservata dello scalo veneto.

Secondo le prime indiscrezioni, Turetta sull’aereo non avrebbe detto nulla e si sarebbe mostrato «tranquillo», ma «rassegnato» e «senza fare riferimento a quanto successo» durante tutte le fasi di volo. Poi la discesa […]. Indossava un giubbotto blu, una tuta sportiva e scarpe da ginnastica. Abiti che aveva addosso quando è stato fermato in Germania. La barba incolta.

Qui è stata formalmente notificata l’ordinanza di custodia cautelare per sequestro di persona e omicidio aggravato di Giulia Cecchettin. Formalità giudiziarie che sono state di fatto il primo contatto vero con gli inquirenti italiani che per una settimana hanno dato la caccia al ventunenne prima che fosse fermato in Germania. Quasi due ore dopo, alle 13.23, Turetta è stato portato fuori dall’aeroporto attraverso una corsia riservata ai mezzi di soccorso, a quelli operativi e alle forze dell’ordine nella zona nord ovest dello scalo.

Ad attenderlo uno stuolo di fotografi e telecamere oltre alle squadre di polizia, carabinieri, polizia penitenziaria e guardia di finanza. Poi la corsa scortato da cinque macchine dei carabinieri e due moto ad aprire il corteo verso il carcere di Verona […]. Turetta era su un’auto grigia, una Lancia Delta, con i vetri oscurati. Dopo le operazioni di “matricola” il colloquio con uno psicologo e probabilmente con uno psichiatra del carcere, […] sarà portato all’interno di una cella singola in un’area protetta riservata ai nuovi giunti. Qui in isolamento attenderà l’interrogatorio di garanzia […] che dovrebbe tenersi domani.

[…] Turetta è stato descritto in questi giorni di detenzione in Germania come molto «scosso» e «provato» dopo una settimana di fuga. Il Falcon 900 è rimasto visibile sulla pista per pochi secondi.

La scelta di un volo militare è stata decisa per evitare qualsiasi tipo di contatto con altri passeggeri per «ragioni di sicurezza», anche a tutela del ventunenne. Di fatto la sua permanenza nello scalo aeroportuale è stata sempre in aree riservate senza alcun contatto con gli altri viaggiatori.

