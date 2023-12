POVERO RE CARLO: SPERNACCHIATO PURE DAI MAORI - RAWIRI WAITITI, UN POLITICO MAORI, HA INFRANTO IL PROTOCOLLO DEL PARLAMENTO NEOZELANDESE DURANTE IL GIURAMENTO A RE CARLO: PRIMA DI RIVOLGERSI AL SOVRANO, HA PRESTATO FEDELTÀ AL POPOLO MAORI E AI SUOI DISCENDENTI, IMPROVVISANDO UNA HAKA – UNA NETTA PRESA DI POSIZIONE NON SOLO CONTRO IL RE, MA ANCHE VERSO IL GOVERNO DI CENTRO DESTRA CHE… - VIDEO

il politico rawiri waititi infrange il giuramento a re carlo in nuova zelanda 9

Rawiri Waititi, un politico maori, ha infranto il protocollo in parlamento prestando prima la fedeltà maori e poi il giuramento al re britannico Carlo III inframmezzato da un'esecuzione della haka (una danza tipica del popolo Maori). [...]

Il co-leader del partito politico Te Pati Maori, Rawiri Waititi, e altri cinque parlamentari del partito hanno scelto di rimanere al loro posto e di giurare fedeltà prima ai loro nipoti e ai giovani e al documento di fondazione del Paese, il Trattato di Waitangi, prima di spostarsi davanti a loro per prestare giuramento a Re Carlo.

re carlo 3

Il nuovo governo di centro-destra composto da National Party, New Zealand First e ACT New Zealand è stato eletto in seguito al voto di ottobre. L'accordo di coalizione dei tre partiti prevede di ridurre l'uso della lingua maori e di valutare l'interpretazione del documento costitutivo del Paese nella legislazione.

