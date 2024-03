POVERO WILLIAM: IL TRONO VALE TUTTE QUESTE SCIAGURE? – IL PRINCIPE EREDITARIO, CHE GIA' PERSE LA MADRE QUAND'ERA SOLO UN BAMBINO, ORA DEVE AFFRONTARE UNA SERIE DI SCIAGURE PERSONALI: GLI SCAZZI CON HARRY E MEGHAN, LO SCANDALO SESSUALE DEL PRINCIPE ANDREA E ORA IL PADRE E LA MOGLIE COLPITI CONTEMPORANEAMENTE DA UN CANCRO – IL 41ENNE WILLIAM NON E' MAI STATO COSI' SOLO IN FAMIGLIA E NELLA "DITTA" REALE...

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “La Repubblica”

Inquieto è il capo di chi porta la corona, ammoniva Shakespeare nell’Enrico IV. Ma quello del principe William già lo è ancor prima di indossarla. […] il 41enne principe ereditario e marito di Kate Middleton sembra sottoposto a prove sempre più dure, che mai si erano viste durante la reggenza di Elisabetta II.

[…] La fuga di Harry e Meghan, lo scandalo sessuale del principe Andrea, e ora tre membri senior della Royal Family colpiti contemporaneamente da un cancro: re Carlo e Kate alle prese con un tumore ignoto ai sudditi, Sarah Ferguson (ex moglie tuttora convivente di Andrea) in lotta contro uno alla pelle, tra l’altro una ricaduta. Una costellazione di sventure che incarna un inquietante inedito nella lunghissima storia monarchica di questo Paese.

Allo stesso tempo, William non è mai stato così “solo”, in famiglia e nella “Ditta”. Dopo la morte di Elisabetta II e del principe Filippo, e oltre al padre e alla moglie gravemente malati, l’erede al trono non parla con il fratello Harry da oltre un anno oramai. […]

Certo, ci sono i figli George, Charlotte e Louis. E anche la 76enne Camilla, regina e matrigna che, come Harry, neanche William ha mai amato. […] Ora, invece, William dovrà affidarsi a lei per reggere la traballante baracca della Royal Family. Senza contare che va ricostruita anche la reputazione della Ditta dopo il clamoroso caso della foto ritoccata di Kate con i figli, per la quale si è assunta tutta la responsabilità la principessa malata.

[…] Richard Kay, uno dei più esperti commentatori reali, nota sul Daily Mail che «William ora avrà bisogno di tutta la forza e resistenza possibile. Gli sono arrivati in faccia cazzotti forti e veloci. Ma tutti quelli che lo conoscono sanno che il principe del Galles non rinuncia mai a combattere o a rialzarsi nelle avversità, come ha già dimostrato a 15 anni quando gli occhi del mondo calarono su di lui dopo la morte di Diana. La monarchia è in crisi profonda. Ma sopravviverà, perché lo ha sempre fatto».

L’altro interrogativo è: come si comporterà ora Harry? Quando è stato diagnosticato il tumore al padre Carlo, il secondogenito si fiondò a Londra per salutarlo e augurargli il meglio. Farà lo stesso per Catherine? I tabloid già fantasticano prove di riconciliazione, anche perché la principessa «era una sorta di sorella maggiore per lui, prima che comparisse […] Ieri sera Harry e Meghan hanno dedicato uno scarno messaggio alla malata Catherine: «Auguriamo una buona salute e guarigione a Kate e alla sua famiglia, e speriamo che possano farlo privatamente e in pace».

