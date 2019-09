POZZOLI IN UN POZZO – “UNPOSTED” DI CHIARA FERRAGNI VALE GIÀ 10 MILIONI DI DOLLARI, MA NON NOMINATELE RICCARDO POZZOLI, L’UOMO CHE HA CONTRIBUITO A CREARE L’IMPRENDITRICE DIGITALE DAL FATTURATO MILIONARIO – DOPO AVER GLISSATO LE DOMANDE DEI GIORNALISTI SULL’EX A VENEZIA, CHIARA È TORNATA A PARLARNE A MEZZA BOCCA SU INSTAGRAM: “UN MOMENTO MOLTO DOLOROSO, PARLO DEL PERCHÉ…” (VIDEO)

chiara ferragni parla di riccardo pozzoli

Da "www.corriere.it"

una scena di chiara ferragni unposted

L’importante è che se ne parli, diceva Oscar Wilde. Niente di più vero, perlomeno sui social network e sui media online. Quale che sia il giudizio su «Unposted», il documentario che racconta la vita dell’influencer Chiara Ferragni, l’unica cosa certa è che ancor prima di uscire nelle sale vale già 10 milioni di dollari.

Il film porta la firma di Elisa Amoruso ed è stato presentato in concorso nella sezione «Sconfini» al Festival del Cinema di Venezia lo scorso 4 settembre. Secondo il «Media Impact Value», l’algoritmo creato da Launchmetrics che calcola il valore di una singola citazione (fatta tramite stampa, online o sui social).

chiara ferragni unposted

Come funziona

L’operazione viene fatta misurando la larghezza di un placement e calcolando il costo che avrebbe quello spazio in termini di advertising. Considerando il documentario di Chiara Ferragni, tutte le menzioni unite insieme avrebbero generato un valore di 9,98 milioni di dollari, nei giorni compresi tra il 1 settembre e il 7 settembre.

chiara ferragni unposted

Di questi, 8,1 milioni, pari all’82,5% del totale, derivano dai social network, mentre il resto da media online. Per ogni post è stato calcolato il valore: secondo l’algoritmo di Launchmetrics, quelli con Chiara Ferragni hanno generato 811 mila dollari di Media Impact Value, seguiti da quelli con Dior, il brand che ha vestito l’influencer sin da quando è sbarcata a Venezia (777 mila dollari), e dalle sorelle Valentina e Francesca (735 mila dollari ciascuna). Al quinto posto l’influencer Veronica Ferraro, amica di Chiara sin dagli esordi sul web, con 180 mila dollari.

I precedenti

Launchmetrics si era già interessato a Chiara Ferragni l’anno scorso, quando aveva calcato il valore del matrimonio dell’influencer con il rapper Fedez. In due avevano raggiunto 36 milioni di dollari, di cui 1,6 milioni per Dior, che aveva realizzato i tre abiti per Chiara (da sposa, da cena e poi da festa).

chiara ferragni riccardo pozzoli

Cristiana Mastronicola per “www.tpi.it”

Chiara ferragni parla del suo ex Riccardo Pozzoli e no, non lo fa in un’occasione qualsiasi. La fashion blogger si apre su Instagram e risponde ai suoi milioni di followers rispetto al suo ultimo grande lavoro: il film appena presentato a Venezia e presto nelle sale. I fan si sbizzarriscono e chiedono proprio di tutto all’influencer di Cremona che non si risparmia e risponde anche alle domande più spinose.

chiara ferragni riccardo pozzoli

Prima tra tutte quella relativa al suo ex, Riccardo Pozzoli. Lui, che ha di fatto aiutato Chiara Ferragni a diventare la Chiara che conosciamo oggi, è completamente sparito dalla sua vita. I due hanno fatto coppia fissa per anni, oltre a lavorare insieme per dar vita nel 2009 a The Blonde Salad, il blog di Chiara Ferragni che è stato la base dell’impero che oggi detiene la giovane mamma influencer. La fine della loro storia è arrivata nel 2013, dopo almeno cinque anni di vita insieme.

chiara ferragni riccardo pozzoli

“Sì, parlerò anche di lui”, dice Chiara Ferragni nelle stories. “Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso e quindi parlo del perché non abbiamo più un rapporto”, specifica la fashion blogger.

chiara ferragni riccardo pozzoli

Con poche parole Chiara Ferragni “liquida” il discorso su Riccardo Pozzoli, ma si sente dalla voce un po’ incrinata e dagli occhi bassi che la fine del rapporto – lavorativo e di vita – con il suo ex ha lasciato strascichi importanti nell’esistenza della fashion blogger. Ne parla raramente, ma quando lo fa Chiara Ferragni lascia trasparire un dolore profondo.

chiara ferragni riccardo pozzoli

Qualche giorno fa, sul finire dell’estate, la fashion blogger aveva ricordato di un’estate particolarmente cupa, quella seguita alla rottura con Riccardo Pozzoli. “L’estate del 2016 Summer 2016 è stata una delle più difficili e allo stesso tempo più felici della mia vita. Single e con il cuore spezzato, ho ricominciato da me stessa e dai miei amici e ho programmato un viaggio di un mese viaggiango tra Hamptons, Cuba, Tulum e Hawaii”.

