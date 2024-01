12 gen 2024 12:54

POZZOLO O NON POZZOLO, MA CHI HA SPARATO? - UN LETTORE SCRIVE A “REPUBBLICA”: “SULLA SFIDA DA SALOON DI CAPODANNO FINIRÀ CHE IL VERO COLPEVOLE SARÀ IL FERITO CHE INCAUTAMENTE SI È INTRUFOLATO SULLA TRAIETTORIA DELLA PALLOTTOLA” - LA RISPOSTA DI MERLO: “LUCA CAMPANA, L’ELETTRICISTA FERITO, NON HA DETTO CHI LO HA FERITO, E LE INDAGINI, PER DIRLA ALLA MELONI, SONO ANCORA ‘A 360 GRADI’. PARE, PERÒ, CHE DA PARIGI STIA ARRIVANDO IL COMMISSARIO MAIGRET…”