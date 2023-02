LA PRATICANTE CAMILLA MARIANERA ERA SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG – CINQUE FUNZIONARI DEL TRIBUNALE DI ROMA SONO INDAGATI PER LE INFORMAZIONI DIVULGATE DALL’'ASPIRANTE AVVOCATO E DAL FIDANZATO, JACOPO DE VIVO – BASTAVA PAGARE 200 EURO AL FUNZIONARI GIUSTO PER RIVENDERE LE INFORMAZIONI (A 5-700 EURO) – LE CONNESSIONI CON I CASAMONICA, GLI ULTRAS E “DIABOLIK” PISCITELLI. CE MANCA SOLO LA BANDA DELLA MAGLIANA PER COMPLETARE IL QUADRETTO…

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per www.repubblica.it

Il Tribunale di sorveglianza, l’ufficio sequestri giudiziari e anche la corte d’Appello. L’aspirante avvocato Camilla Marianera e il suo ragazzo, Jacopo De Vivo, non avrebbero corrotto solo una talpa nell’ufficio informazioni della procura di Roma, ma avrebbero potuto contare su una rete di persone, di funzionari dello Stato che avrebbero veduto la loro funzione per poche centinaia di euro.

Sono almeno cinque le persone perquisite e indagate nell’ambito dell’inchiesta, condotta dai pm Francesco Cascini e Giulia Guccione, che ha permesso ai carabinieri del Nucleo Investigativo di arrestare la ventinovenne iscritta all’Albo dei praticanti e il figlio ventisettenne di Peppone, storico volto della curva Sud scomparso sette anni fa.

Non un singolo canale, dunque, per carpire segreti sulle indagini da rivelare, almeno in un caso, a Luca Giampà, sposato con Mafalda Casamonica. […]

Secondo il gip si tratta di un “ambito operativo assai pericolosamente diffusivo, in ambito delicatissimo quale la violazione di segreti assoluti legati all'esistenza di intercettazioni, la loro tipologia, in quali procedimenti, nei confronti di quali indagati”. Sarebbe bastato pagare 200 euro al funzionario giusto, per poi rivendere l’informazione a carpita a prezzi che variano tra le 500 e le 700 euro. […]

2. ROMA, AVVOCATA ARRESTATA 5 INDAGATI IN TRIBUNALE PERQUISIZIONI NEGLI UFFICI

Estratto dell’articolo di Valentina Errante per “il Messaggero”

[…] La spregiudicatezza della Marianera emerge in diversi passaggi dell'ordinanza: era anche capace di millantare con gli impiegati degli uffici o con le forze di polizia per ottenere notizie. Magari spacciandosi per altre persone, pur di carpire le informazioni che potesse poi vendere o che le fossero utili.

La procura è certa che la talpa dell'ufficio intercettazioni, che usava mille precauzioni per non lasciare tracce, faceva tre squilli alla Marianera quando poteva andare a ritirare gli "ordini", e non lasciava tracce, non fosse l'unica. […]

[…] Ed è l'ordinanza a ricostruire altre azioni messe in atto dall'indagata: «Camilla Marianera - si legge - seppure non è altri che una praticante dello studio Condoleo, si presenta quale avvocato, addirittura millanta di essere un avvocato utilizzando anche l'identità di altri legali, quali l'avvocato Cacciotti, presentandosi in una conversazione con il personale di cancelleria di una sezione del Tribunale di Roma e poi al commissariato Viminale quale soggetto che agiva per conto dell'avvocato Cacciotti in favore di Emanuele Massucci, al fine di ottenere alcune informazioni sul dissequestro di un cellulare che infine servivano, in vero, proprio a Jacopo De Vivo.

E non meno rilevanti sono i tentativi di avere informazioni presso diversi uffici giudiziari».

Pratiche ripetute che per la procura «fanno evidenziare che oltre al cosiddetto protocollo criminale, legato all'acquisto di informazioni sulle intercettazioni, la Marianera abbia un complesso e continuo attivismo come tratto dai petali della sua margherita di modalità alternative di svolgere l'attività forense». […]

