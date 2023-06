5 giu 2023 14:55

IL PRECARIATO FA MALE AL VOLONTARIATO – NEGLI ULTIMI 8 ANNI I VOLONTARI SONO DIMINUITI DEL 15,7% (900 MILA PERSONE). I GIOVANI FANCAZZISTI SI GUARDANO L'OMBELICO, QUELLI CHE HANNO UN LAVORO NON HANNO TEMPO PER IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE RISCHIANO DI FINIRE A GAMBE ALL’ARIA (E COME AL SOLITO CI RIMETTONO I PIÙ BISOGNOSI) – DURANTE L’ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA IN MIGLIAIA SONO CORSI PER AIUTARE: SERVE UNA TRAGEDIA PER INNESCARE SOLIDARIETÀ?