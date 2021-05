23 mag 2021 13:56

È PRECIPITATA LA FUNIVIA CHE COLLEGA STRESA CON IL MOTTARONE, SUL LAGO MAGGIORE: CI SONO ALMENO 8 MORTI E DUE BAMBINI RICOVERATI IN CODICE ROSSO – L’INCIDENTE SAREBBE STATO PROVOCATO DAL CEDIMENTO DI UNA FUNE, IN PROSSIMITÀ DELLA VETTA DEL MOTTARONE: LA FUNIVIA PARTE DALLA SPONDA PIEMONTESE E RAGGIUNGE UN PUNTO PANORAMICO A 1500 METRI. L’IMPIANTO, MOLTO FREQUENTATO SIA IN ESTATE CHE IN INVERNO, È STATO RIAPERTO IL 24 APRILE…