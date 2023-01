31 gen 2023 19:21

PRECISAZIONE DI MIRELLA SERRI: “GENTILE DIRETTORE, NELLA MIA RISPOSTA DEL 6 LUGLIO 2022 A UN INTERVENTO DI GIAMPIERO MUGHINI SU DAGOSPIA SULLA MOSTRA DI JULIUS EVOLA SONO INCORSA IN UN ERRORE CHE MI È STATO SEGNALATO SOLO DI RECENTE. HO INFATTI AFFERMATO CHE L’ASSALTO ALLA SEDE NAZIONALE DELLA CGIL NEL 2021 ERA STATO OPERA DI ADERENTI A CASAPOUND ANZICHÉ COME IN REALTÀ È AVVENUTO DA PARTE DI SOGGETTI RISULTATI VICINI A FORZA NUOVA. ME NE SCUSO CON DAGOSPIA E CON GLI INTERESSATI”