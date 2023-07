DAGONEWS

Anche gli squali pippano! I predatori per eccellenza del mondo marino entrano ogni giorno in contatto con grandi quantità di cocaina, che vengono scaricate nell’Oceano. E ne diventano dipendenti. È la teoria di un nuovo documentario, che sarà in onda sul canale americano di Discovery Channel dal 26 luglio.

È noto che grandi partite di droga vengano gettate in mare, soprattutto dalle spiagge dello stato della Florida. Per questo, il biologo marino Tom Hird, meglio conosciuto con il suo nickname su YouTube The Blowfish, ha pensato di verificare i possibili effetti sugli squali dello stupefacente.

Allo studio ha partecipato anche Tracy Fanara, scienziato ambientale dell'Università della Florida. Hird e Fanara si sono recati alle Florida Keys per indagare sulle segnalazioni di consumo di droga da parte dei pescecani. Durante un'immersione, hanno avvistato uno squalo martello e uno squalo sandbar che sembravano comportarsi in modo strano.

Gli esperti hanno anche condotto un esperimento in cui hanno lasciato cadere nell'area pacchetti che sembravano balle di cocaina. Hanno osservato gli squali nuotare direttamente verso le confezioni e addentarle. Agli squali è stata data anche una pallina di polvere di pesce concentrata, per osservare come gli squali potrebbero reagire alla cocaina.

Hird, nel documentario, ha dichiarato: "Abbiamo dato loro quello che penso sia la cosa migliore. Ha infiammato i loro cervelli. È stato pazzesco". È importante notare che gli scienziati non sanno con certezza se gli squali consumano cocaina. Inoltre, non sanno quali siano i reali effetti della sostanza sulle creature.

