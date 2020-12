PREDICARE BENE E RAZZOLARE MALISSIMO – SI DIMETTE DEBORAH BIRX, RESPONSABILE DELLA TASK FORCE PER IL COVID DELLA CASA BIANCA, TRAVOLTA DALLE POLEMICHE PER AVER ORGANIZZATO UN AFFOLLATO PRANZO PER IL THANKSGIVING IN DELAWARE DOPO AVER INVITATO GLI AMERICANI A LIMITARE I FESTEGGIAMENTI E AVER BACCHETTATO CHI AVEVA COMMESSO “ERRORI”- LA 64ENNE SPERAVA DI MANTENERE L’INCARICO CON BIDEN, MA…

Da "www.ilmessaggero.it"

deborah birx 2

Si è dimessa dal suo incarico di responsabile della task force per il covid della Casa Bianca Deborah Birx in seguito alle critiche per l'affollato pranzo di Thanksgiving che ha organizzato per la sua famiglia nel Delaware. «Sono stata travolta da questa esperienza. È stata molto difficile per la mia famiglia», ha dichiarato.

Birx, 64 anni, esperta di aids, alla Casa Bianca sin dall'Amministrazione Reagan, sperava di mantenere l'incarico anche con Joe Biden. In una intervista all'emittente Newsry, ha precisato che aiuterà l'insediamento della nuova Amministrazione «e poi lascerò». Prima di Thanksgiving aveva chiesto agli americani di limitare i festeggiamenti ai soli componenti del nucleo famigliare più ristretto.

il ringraziamento di deborah birx

Solo per poi organizzare nel Delaware, come è emerso domenica, un pranzo per tre generazioni di due nuclei familiari diversi. Mentre si trovava nel Delaware, in una intervista alla Cbs ha anche bacchettato gli americani per gli «errori» commessi durante la festività, per aver viaggiato.

deborah birx 3 deborah birx deborah birx 1 DONALD TRUMP DEBORAH BIRX deborah birx e il marito 1