LA PREFETTURA DI BIELLA REVOCHERÀ IL PORTO D’ARMI AL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, EMANUELE POZZOLO. IL MINI-REVOLVER NORTH AMERICAN CALIBRO 22 DA CUI È PARTITO IL COLPO CHE HA FERITO IL GENERO DELL’AGENTE DI SCORTA DI ANDREA DELMASTRO, A ROSAZZA, È STATA SEQUESTRATA LA NOTTE DI CAPODANNO – POZZOLO SI È SOTTOPOSTO ALLO STUP, IL TEST PER RILEVARE LA POLVERE DA SPARO, SOLO LA MATTINA DEL 1° GENNAIO...

++ TEST POLVERE SPARO A POZZOLO LA MATTINA DEL PRIMO GENNAIO ++

(ANSA) - Il deputato Emanuele Pozzolo si è sottoposto al test per rilevare tracce di polvere da sparo la mattina del primo gennaio, ovvero ore dopo lo sparo partito dalla sua pistola e che ha ferito il genero di un uomo della scorta di Delmastro. Secondo quanto si apprende il test è stato effettuato sia sulle mani che sugli indumenti del deputato.

CASO POZZOLO:PREFETTURA BIELLA REVOCHERÀ IL PORTO D'ARMI

(ANSA) - La Prefettura di Biella procederà con la revoca del porto d'armi per la difesa personale rilasciato al deputato Emanuele Pozzolo. La decisione arriva dopo che dalla sua arma, una mini pistola, è partito il colpo che ha ferito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario Delmastro.

L'arma è stata comunque già sequestrata la notte dell'1 gennaio all'arrivo dei carabinieri. La decisione della revoca viene presa dalla Prefettura di Biella, dal momento che il deputato vercellese risulta avere preso di recente la residenza a Campiglia Cervo, nel Biellese.

SPARI A CAPODANNO: ESAME DELLO STUB PER POZZOLO, MA IL DEPUTATO FDI USA L’IMMUNITÀ PER NON CONSEGNARE I VESTITI

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco e Luca Monaco per www.repubblica.it

Emanuele Pozzolo si è sottoposto allo stub, il test per rilevare residui da sparo, ma poi invocando le sue prerogative di parlamentare si è rifiutato di consegnare ai carabinieri i vestiti che indossava la notte di San Silvestro. È quanto emerge dalle indagini sul deputato di Fratelli d’Italia, proprietario della pistola calibro 22 che ha sparato la notte di Capodanno nella sala della Proloco di Rosazza (Biella), ferendo a una gamba il genero trentunenne di un agente della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro.

Pozzolo […] ha accettato dunque di sottoporsi al tampone a freddo per rilevare i residui di bario, antimonio e piombo sulla braccia. Un esame che consentirà di stabilire con certezza se sia stato proprio lui a esplodere accidentalmente il colpo che ha ferito il trentunenne.

Sull'ipotesi colposa – un incidente – gli investigatori non sembrano avere molti dubbi. […] Alle 1.15 del mattino è partito il colpo accidentale. «Confermo che il colpo è partito accidentalmente da una pistola da me regolarmente detenuta – ammette Pozzolo in un comunicato diramato lunedì sera – ma non sono stato io a sparare».

Resta da capire chi abbia tirato il grilletto della sua North american arms, una mini-pistola da borsetta calibro 22, del costo di circa 500 euro. Un quesito che troverà risposta nell’esito dello stub, eseguito lunedì alle 7.25 dai militari del nucleo investigativo di Biella. […]

