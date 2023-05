23 mag 2023 19:51

PREGA, OBBEDISCI E SPARA: AVANZA L’AMERICA DEI “VECCHI VALORI” – IN TEXAS IL GOVERNO REPUBBLICANO VUOLE IMPORRE PER LEGGE L'ESPOSIZIONE DEI DIECI COMANDAMENTI A SCUOLA, IN TUTTE LE CLASSI – PER I SOSTENITORI DEL TESTO “NON CI DEVONO ESSERE PIÙ BARRIERE TRA RELIGIONE E STATO” – GIÀ LA SCORSA SETTIMANA È STATA APPROVATA UNA NORMA CHE CHIEDE DI FAR LEGGERE LA BIBBIA OGNI GIORNO A STUDENTI E DIPENDENTI...