Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per www.corriere.it

suora armata 1

Quattro congregazioni di suore cattoliche hanno fatto causa al consiglio di amministrazione della Smith&Wesson per cercare di costringere l’azienda di armi a sospendere la produzione e la vendita di fucili d’assalto. Queste armi sono spesso usate nelle sparatorie di massa, 39 nel 2023, numero record negli ultimi 15 anni. La più sanguinosa in Maine, il 25 ottobre: 18 vittime a colpi di fucile d’assalto AR-15.

[...]

Le «Adrian Dominican Sisters» del Michigan, le «Sisters of Bon Secours» di Marriottsville in Maryland, le «Sisters of St. Francis of Philadelphia» e le «Sisters of the Holy Names of Jesus & Mary» dell’Oregon accusano i dirigenti di esporre la società a rischi di responsabilità legale e di violare intenzionalmente norme locali e federali.

suora armata 3

La particolarità del caso sta nel fatto che le suore fanno causa in quanto azioniste: è la prima causa intentata contro un consiglio di amministrazione per armi d’assalto. Hanno acquistato le azioni proprio per fare pressioni su Smith&Wesson, costringendola nel 2019 a redigere un rapporto sulla sicurezza, ma fallendo nel 2021 nel far sviluppare all’azienda una «politica dei diritti umani».

suora armata 2

«Questi fucili non hanno altro proposito che l’omicidio di massa. Non sono armi per lo sport usate anche da membri delle nostre famiglie», dicono le suore. [...] Gli Stati di New York, Illinois e California hanno adottato leggi che vietano i fucili d’assalto o rendono più facile far causa, ma la Corte suprema e altri Stati si sono mossi per espandere il diritto alle armi. Martedì al Congresso i repubblicani hanno bloccato una mozione per ri-autorizzare l’Assault Weapons Ban, approvato nel 1994 ma «scaduto» 10 anni dopo. «Preghiamo per la fine delle sparatorie di massa con AR-15», affermano le suore.

suora armata 4 suore con fucili 1 suore con fucili 2 suore con fucili 3