I PREGIUDIZI CHE CI IMPEDISCONO DI RICONOSCERE I CAMPIONI - LA "BBC" SI INTERROGA SUL CASO DI JACOBS E PROVA A SPIEGARE PERCHE' SOTTOVALUTIAMO ALCUNI ATLETI E NE SOPRAVALUTIAMO ALTRI - GLI ESEMPI NON MANCANO: IL CALCIATORE N'GOLO KANTE HA DEBUTTATO A 25 ANNI SENZA AVER MAI GIOCATO IN UNA SQUADRA GIOVANILE, E A 30 ANNI HA VINTO COPPA DEL MONDO, PREMIER LEAGUE, CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE E COPPA D'INGHILTERRA...

Dagotraduzione dalla Bbc

Quando Lamont Marcell Jacobs ha vinto l'oro nei 100 metri maschili il 1° agosto, ha colto molti di sorpresa. L'italiano era un outsider, un perdente agli occhi di bookmaker, esperti e fan.

Jacobs ha tenuto a bada i corridori di nazioni con una storia molto più grande nella produzione di velocisti. Il 26enne lo ha fatto anche nel suo sport di seconda scelta. Da adolescente gareggiava come velocista, poi nella tarda adolescenza ha scoperto il salto in lungo e solo nel 2018 è passato ai 100 metri. Inoltre, non è un velocista con un record particolare: ha registrato il suo primo tempo sotto ai 10 secondi solo all'inizio di quest'anno.

La sua storia sembra notevole; un atleta che trova il suo posto così tardi, e viene da un paese non particolarmente di successo nell’atletica, ha spazzato via la concorrenza. Ma la vittoria di Jacobs ci fa vedere che spesso sbagliamo riguardo al talento sportivo. Ci sono ragioni per cui sopravvalutiamo i favoriti e sottovalutiamo gli sfavoriti. Se sapessimo come guardare, potremmo trovare altri simili a Jacobs là fuori?

Potremmo dare troppo peso al successo atletico a livello giovanile, grazie ad alcune famose, ma forse fuorvianti, ricerche di 40 anni fa. A metà degli anni 80 Angus Thompson, dell’Università dell’Alberta, e Roger Barnsley, della Saint Mary’s University del Canada, hanno condotto uno studio che avrebbe ispirato anni di ricerche sui giocatori della National Hockey League e di due junior league.

I due scienziati hanno scelto un campione di oltre 7.000 giocatori di una delle leghe canadesi junior di hockey su ghiaccio con un’età compresa tra gli 8 e i 20 anni. I nati all'inizio della stagione di hockey, tra gennaio e giugno, avevano maggiori probabilità di giocare per le squadre di alto livello rispetto a quelli nati tra luglio e dicembre. Infatti, quasi il 40% dei giocatori delle squadre di massima serie era nato nei primi tre mesi della stagione, e solo circa il 5% negli ultimi tre mesi. Sembrava quasi che per giocare per una delle migliori squadre facesse una grande differenza essere qualche mese più vecchio, più alto, più veloce e più forte dei coetanei. È quello che si chiama effetto dell'età relativa.

Lo studio sull'hockey di Thompson e Barnsley ha anche evidenziato che i giocatori della lega erano per lo più nati nella prima metà dell'anno. Forse i giocatori più giovani, stanchi di essere meno muscolosi dei loro coetanei più grandi, nel tempo si erano ritirati. L'effetto relativo all'età era già ben noto da studi su scolari a metà degli anni '60. I bambini che erano più grandi nel loro anno accademico avevano superato i loro coetanei più giovani.

Alcuni anni dopo, Thompson e Barnsley pubblicarono un altro studio in cui trovarono una relazione simile tra 837 giocatori della Major League di baseball. Studi successivi hanno suggerito che l'effetto relativo all'età si applica anche a giocatori di basket, ai giocatori di pallamano, ai calciatori e ad altri atleti (anche se sembra non avere effetto sui giocatori di ping pong e sui giovani studenti di danza).

Potrebbe essere davvero così semplice? Pochi mesi di crescita in più possono aiutare un bambino a raggiungere la vetta? Ciò che Thompson e Barnsley non sono riusciti a fare è stato tenere traccia di quello che hanno fatto i loro giovani giocatori di hockey più in là nel tempo. Sia la lega professionistica che quella giovanile dovrebbero avere rapporti simili: le leghe giovanili alimentano la lega professionistica. Qualsiasi pregiudizio legato all'età nel primo gruppo dovrebbe avere un effetto sul secondo. Ma non è stato così.

Uno studio pubblicato nel 2020 che esamina 12 stagioni di calciatori giovanili dell'Accademia Exeter City Football Club ha scoperto che se uno tra i giocatori più giovani del suo anno riusciva a superare il sistema giovanile, aveva quattro volte più probabilità di vedersi offrire un contratto professionale rispetto ai coetanei più anziani. Quei giocatori più giovani, sono rimasti in giro nonostante tutto, avevano maggiori possibilità di farcela.

Gli atleti che maturano prima fisicamente si distinguono dagli allenatori per ovvie ragioni; sono più alti, più veloci e più forti dei loro coetanei. E gli allenatori sono davvero attratti dai giocatori che si distinguono fisicamente. Nel libro Soccernomics, gli autori affermano che è più probabile che gli scout raccomandino i giocatori biondi, poiché il colore dei capelli leggermente meno comune li aiuta a distinguersi in campo.

Ma a lungo termine, questa attenzione ai giocatori più grandi potrebbe essere fuorviante. All'Università di Exeter, Craig Williams, professore di fisiologia pediatrica, ha notato che i giocatori più giovani potrebbero avere maggiori possibilità di farcela a lungo termine.

«Poiché non hanno il vantaggio del potere, i giocatori più piccoli devono fare affidamento su altre abilità per competere, e quindi il loro controllo e il loro gioco di gambe potrebbero migliorare, potrebbero anche sviluppare strategie e tattiche che sfruttano le debolezze dei loro avversari», afferma Williams. Quindi, quando maturano e raggiungono fisicamente i loro coetanei più grandi, sono in una posizione migliore per diventare professionisti.

N'Golo Kante

I tardivi come Jacobs non sono rari negli sport. All'età di 21 anni, quando alcuni dei suoi coetanei potrebbero aver già giocato per la loro squadra nazionale, il calciatore N'Golo Kante ha fatto il suo debutto professionale nel terzo livello della piramide calcistica francese. Quando ha fatto il suo debutto internazionale completo a 25 anni (non è stato selezionato per nessuna delle giovanili francesi) il centrocampista non aveva mai vinto. All'età di 30 anni, aveva vinto la Coppa del Mondo, la Premier League, la Champions League, l'Europa League, la Coppa d'Inghilterra e numerosi riconoscimenti personali, ed è generalmente considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

L'allenatore di Kante nel calcio giovanile ha detto che è stato trascurato dalle squadre più grandi perché era un «piccolo ragazzo», «non spettacolare».

Forse i nostri pregiudizi sui giovani atleti che si distinguono significano che trascuriamo altri talenti. Ci sono prove che essere una delle migliori prospettive giovanili non garantisce il successo una volta adulti.

Tra i migliori ciclisti, solo il 29% degli atleti d'élite aveva partecipato ai Campionati del mondo junior. Degli atleti ai Giochi Olimpici di Atene del 2004, solo il 44% ha debuttato nelle competizioni internazionali a livello junior. La maggioranza ha fatto la sua prima apparizione in nazionale con una media di 22 anni e non c'era alcuna indicazione che iniziare prima avrebbe dato loro una possibilità migliore.

Tuttavia, non tutti gli sport sembrano essere adatti ai tardivi. L'età media in cui un olimpionico inizia l'allenamento specifico per disciplina è di 11,5 anni. Per il nuoto e l'hockey, rispettivamente 8,1 e 8,9 anni. Ma i ritardatari potrebbero andare meglio nel canottaggio (15.4), nel tiro (15.3) e nell'atletica (14).

È probabile che atleti come Jacobs, che hanno raggiunto il successo in una disciplina tardi, si siano allenati in diversi sport. Concentrarsi su un solo sport, e persino avere successo, non ha alcuna relazione con la probabilità di successo in seguito, ma avere abilità incrociate in più sport potrebbe consentire agli atleti di trasferirsi a un’altra disciplina una volta maturati.

Anche nello sport d'élite per adulti, essere il favorito può produrre alcuni comportamenti strani. I favoriti del tennis hanno maggiori probabilità di smettere presto se iniziano male una partita, rileva Hengchen Dai, ricercatore presso la Anderson School of Management dell'Università della California a Los Angeles, specializzato in decisioni comportamentali.

La sua teoria è che i top performer che stabiliscono aspettative di alte prestazioni su se stessi beneficiano di nuovi inizi. «Un reset psicologico può aiutarli a rispondere positivamente», dice. «Se le persone hanno una mentalità di apprendimento, gli errori possono essere trasformati in una crescita. Gli individui con grandi aspettative possono passare più facilmente a questa mentalità positiva».

Anche se Jacobs era ben impostato per il successo con le sue abilità e la mentalità da outsider, c'è ancora qualcosa di insolito in un italiano che vince i 100 metri. Perché associamo, ad esempio, la Giamaica ai velocisti più veloci del mondo e l'Etiopia e il Kenya ai corridori di lunga distanza? Cosa rende quelle nazioni le favorite in quegli sport?

Il dominio di alcune nazioni in discipline specifiche potrebbe dipendere dal modo in cui è classificato il medagliere olimpico, afferma Johan Rewilak, economista sportivo presso l'Aston University. Essere specialisti può aiutarti a salire in classifica.

Ci sono 12 medaglie d'oro in palio negli eventi di ciclismo indoor maschile e femminile, ad esempio. Raddoppiare il ciclismo è stata la strategia che il Team GB ha perseguito dopo la costruzione del velodromo di Manchester per i Giochi del Commonwealth del 2002, afferma Rewilak. Il ciclismo, con investimenti del valore di 25 milioni di sterline, è il secondo sport britannico meglio finanziato ai Giochi di Tokyo dopo il canottaggio (ci sono 14 medaglie d'oro in palio nel canottaggio). Un terzo delle medaglie d'oro del Team GB ai Giochi del 2016 è arrivato nel ciclismo o nel canottaggio, e il 41% è arrivato in questi due sport nel 2012.

Rewilak afferma in alcune ricerche non ancora pubblicate che cambiare il modo in cui pensiamo al medagliere genera risultati sorprendenti. Se dovessi considerare il ciclismo, il canottaggio, l'atletica e così via come uno sport, la tabella potrebbe riflettere quei paesi che sono i migliori performer a tutto tondo. «La Spagna ottiene il maggior numero di medaglie in una varietà di discipline e sport, quindi si potrebbe dire che sono i veri olimpionici», afferma Rewilak. La Gran Bretagna cadrebbe subito.

Mentre alcune ricerche hanno scoperto che più soldi una nazione investe in uno sport, più medaglie totali vince, il rapporto tra denaro e successo sembra essere un po' più complicato. Una possibilità è spendere i soldi per essere il paese ospitante. Le nazioni che hanno ospitato i Giochi Olimpici tra il 1988 e il 2016 hanno goduto di un aumento del 2% della loro quota di medaglie e finalisti rispetto alle volte in cui hanno gareggiato all'estero (sebbene l'effetto sia diminuito nel tempo). In effetti, i vantaggi di essere una nazione ospitante erano 10 volte maggiori prima della seconda guerra mondiale rispetto a quelli tra il 1988 e il 2016.

Ci sono diversi vantaggi nell'essere l'ospite; conoscenza locale di piste e percorsi di gara (o l'opportunità di allenarsi su di essi in anticipo), essere abituati al clima, al brusio del pubblico di casa; il fatto che in quanto nazione ospitante si possono fare pressioni per includere alcuni sport.

Naturalmente, quest'anno il vantaggio casalingo portato dal pubblico in festa potrebbe essere stato ridotto a causa degli stadi vuoti in Giappone. Sebbene gli atleti si siano abituati a esibirsi senza folla, potrebbe fare la differenza per i risultati.

In uno studio sulle partite di calcio professionistico giocate a porte chiuse nel Regno Unito, la mancanza di un pubblico di casa non sembrava avere un grande effetto su chi ha segnato o quanti gol hanno segnato, ma ha ridotto il numero di cartellini gialli che gli arbitri hanno mostrato alla squadra in trasferta. Forse la presenza di un pubblico di casa mette più pressione sull'arbitro, e senza quella pressione l'arbitro è meno facilmente influenzabile.

