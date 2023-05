PREGO, FAVORISCA IL GENDER - SVOLTA STORICA IN MESSICO, DOVE È STATO EMESSO IL PRIMO PASSAPORTO NON BINARIO - SUL DOCUMENTO, SOTTO LA VOCE "SESSO", C'È SCRITTO "X", ANZICHÉ "UOMO" O "DONNA" - SI TRATTA DEL SEDICESIMO PAESE CHE RICONOSCE NEI PASSAPORTI UN GENERE DIVERSO DA QUELLO MASCHILE E FEMMINILE…

Estratto da www.ilsole24ore.it

In Messico è stato rilasciato per la prima volta un passaporto con l'opzione X per indicare il genere non binario. La prima persona a riceverlo è stata Jesús Baena, 38 anni, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia[…] Il Paese si è unito a un piccolo gruppo di 16 nazioni che riconoscono nei passaporti un genere diverso da quello maschile e femminile..

