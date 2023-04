9 apr 2023 15:50

IL PREMIO “COGLIONE DEL GIORNO” VA A QUELLI CHE A MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, HANNO DIVELTO DA UN PARCO GIOCHI I TAPPETINI IN GOMMA PER BAMBINI PER REALIZZARE UNA GIGANTESCA SVASTICA – PER IL SINDACO È "UNA BRAVATA COMPIUTA DA UN GRUPPO DI RAGAZZI DURANTE LA NOTTE E NON UN GESTO POLITICO" - I CARABINIERI PROCEDONO PER "DANNEGGIAMENTO DELLA COSA PUBBLICA"