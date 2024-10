9 ott 2024 15:07

IL PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA 2024 È STATO ASSEGNATO A DAVID BAKER, DEMIS HASSABIS E JOHN M. JUMPER, PER LE RICERCHE PER SULLA STRUTTURA DELLE PROTEINE - BAKER HA PROGETTATO NUOVE PROTEINE CHE POSSONO ESSERE USATE COME FARMACI, VACCINI, NANOMATERIALI E MINUSCOLI SENSORI - HASSANABIS E JUMPER, DIPENDENTI DI "GOOGLE DEEPMIND", HANNO MESSO A PUNTO IL MODELLO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE "ALPHAFOLD2" CHE È IN GRADO DI…