PRENDETE IL CALENDARIO DEL PROSSIMO ANNO E INZIATE A SEGNARVI I GIORNI STRATEGICI DI FERIE! – NEL 2023 CON 4 GIORNI DI VACANZA, È POSSIBILE STARSENE A CASA PER 32 (PER I FORTUNATI CHE POTRANNO) – IL 6 GENNAIO È VENERDÌ, IL 25 APRILE MARTEDÌ, 1 MAGGIO LUNEDÌ, 2 GIUGNO VENERDÌ - PURE L'8 DICEMBRE DEL PROSSIMO ANNO È BUONO PER UN PONTE VISTO CHE…

Paolo Virtuani per www.corriere.it

Il 2023 non inizia bene per i ponti festivi. Il 1° gennaio è infatti una domenica, ma nel corso dei dodici mesi sono numerose le occasioni per weekend «lunghi», prendendo poche giornate di ferie (ovviamente per le categorie che non lavorano nei turni dei giorni festivi). Vediamo nel dettaglio:

Gennaio

Venerdì 6 Epifania: è un venerdì festivo, da aggiungere al sabato e alla domenica successivi. Totale: tre giorni di vacanza senza bisogno di prendere ferie.

Aprile

Martedì 25: Festa della Liberazione. Con il ponte di lunedì 24 e l’aggiunta di sabato 22 e domenica 23 si possono fare 4 giorni di vacanza prendendone uno solo di ferie.

Maggio

Lunedì 1: Festa del lavoro. Tre giorni di vacanza con sabato 29 e domenica 30 aprile senza prendere ferie.

Giugno

Venerdì 2: Festa della Repubblica. Aggiungendo sabato 3 e domenica 4 sono tre giorni di vacanza senza prendere ferie.

Agosto

Martedì 15: Ferragosto. Per chi non è già in vacanza, prendendo il ponte lunedì 14, con l’aggiunta di sabato 12 e domenica 13 sono quattro giorni di vacanza con un solo giorno di ferie.

Novembre

Mercoledì 1: Ognissanti. Le possibilità sono due: ponte lunedì 30 e martedì 31 ottobre (due giorni di ferie) da aggiungere a sabato 28 e domenica 29. Oppure: due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5. Totale: in entrambi i casi con due giorni di ferie si possono fare cinque giorni di vacanza.

Dicembre

Venerdì 8: Immacolata. Da aggiungere a sabato 9 e domenica 10. Tre giorni di vacanza (quattro per i milanesi, con il 7 dicembre Sant’Ambrogio, patrono della città) senza giorni di ferie.

Lunedì 25 e martedì 26: Natale e Santo Stefano. Sommati a sabato 23 e domenica 24 sono quattro giorni di vacanza senza giorni di ferie.

Sabato 30 e domenica 31: aggiunti alla festività di lunedì 1° gennaio 2024 sono tre giorni di vacanza senza giorni di ferie.

In definitiva: con soli 4 giorni di ferie, è possibile fare 32 giorni di vacanza. Beato chi potrà farli.