Da "www.ilmessaggero.it"

Non si sa ancora se questa sarà stata una mossa folle o meno, ma sta di fatto che se qualcuno nel mondo ha sempre sognato di mandare un sms a niente di meno che Maria Sharapova, ora potrà farlo.

Proprio così. Il suo è stato un colpo a sorpresa, come eravamo abituati fino a febbraio - mese del suo ritiro con tanto di lettera strappa lacrime - ma su un campo da tennis. In sostanza, la Sharapova con un messaggio via social dalla sua quarantena negli Stati Uniti, ha regalato il suo numero privato di telefono invitando tutti a mandarle un messaggio con pensieri dall'isolamento per l'emergenza Coronavirus.

Domande, e se possibile, anche qualche buona ricetta per passare il tempo. «Mandate i vostri messaggi, risponderò a tutti», ha fatto sapere su Instagram e Twitter. L'idea, confessa la 32enne tennista russa, è venuta quando la settimana scorsa ha avuto una conference call con 150 tifosi - spinta dallo sponsor - e ha capito «quanto sia importante non perdere il contatto umano in questi giorni».

La frase iniziale del messaggio («ho appena ricevuto un 310», con riferimento al prefisso degli Stati Uniti) lascia in ogni caso intendere che Sharapova abbia sì il suo numero, ma non proprio quello privato. Soltanto meno di due mesi fa la russa si era ritirata dopo aver vinto un Australian Open (2008), due Roland Garros (2012 e 2014), un Wimbledon (2004), un US Open (2006), una volta le WTA Finals 2004 e una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Inoltre, era stata numero uno del mondo per 21 settimane.

Gioie e poi dolori. Negli ultimi tempi la Sharapova era stata squalificata per positività al meldonium. Da allora - era il 2016 - Maria ci aveva riprovato ma senza più ripetere i successi di un tempo anche per i noti problemi alla spalla. L'ultimo match disputato dalla Sharapova è stato quello perso a Melbourne con la Vekic, al primo turno degli Australian Open 2020.

