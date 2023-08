20 ago 2023 19:15

PRENDETE I POPCORN: MARTEDÌ IL CASO SEGRE-SEYMANDI ARRIVA IN TRIBUNALE – SUL TAVOLO DEL GIUDICE C’È IL MISTERIOSO PASSAGGIO DI 700MILA EURO CHE DAL CONTO DEL FINANZIERE SAREBBERO PASSATI A QUELLO DELL’IMPRENDITRICE CON IL PALLINO DELLA POLITICA – NON CI SARÀ NESSUN ACCORDO BONARIO, DOPO LA SPUTTANESCION PUBBLICA È GUERRA TOTALE – INTANTO, LEI RIMANE IN VACANZA IN VIETNAM, TORNERÀ NON PRIMA DEL 1 SETTEMBRE (E IL VIAGGIO A MYKONOS, GIÀ PAGATO?)