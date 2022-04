DAGONEWS! - DRAGHI “AMERIKANO” HA SORPRESO L’UE: HA ADERITO ALLA LINEA DURA DI WASHINGTON DI FAR LA GUERRA FINCHE' NON CADRA' PUTIN - L’EUROPA PIANGE PER IL GAS, GLI STATI UNITI PER L’INFLAZIONE, MAI COSÌ ALTA NEGLI ULTIMI 40 ANNI - CHE FINE FARA’ IL PNRR, TRA AUMENTO DELLE SPESE MILITARI E INTERVENTI TAGLIA-BOLLETTE - CON LO STOP AL GAS RUSSO, L’ITALIA HA RISERVE FINO A OTTOBRE. MA INTANTO SI SPINGE SU ACQUISTO E NOLEGGIO DI RIGASSIFICATORI