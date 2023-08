PRENDI IL FURBETTO DEL REDDITO E SBATTILO IN PRIMA PAGINA – I 39 IMMIGRATI EGIZIANI FERMATI DALLA FINANZA ALL’AEROPORTO DI LINATE, STAVANO CERCANDO DI PORTARE IN PATRIA 450MILA EURO IN CONTANTI, NASCOSTI IN ZAINI, VALIGIE E DOPPIFONDI. TROVATI ANCHE 10MILA EURO IN UNA CINTURA – ERANO TUTTI PERCETTORI DEL SUSSIDIO SENZA AVERNE I REQUISITI (FALSE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI O DOCUMENTI “TAROCCHI”) – SOLO CHE CON IL SUSSIDIO SI PRENDONO POCHI SPICCI: DOVE HANNO PRESO 450 MILA EURO?

L'indagine nasce e si sviluppa grazie ai controlli della Guardia di Finanza, ripetuti in questi mesi alla frontiera dell'aeroporto milanese di Linate. I soldi erano nascosti in borse, zaini, valigie, doppifondi, in un caso anche in una tasca segreta ricavata con una cerniera all'interno di una cintura da uomo, dove erano stati infilati più di 10mila euro.

Tutto denaro che diversi immigrati egiziani — 39 in tutto quelli scoperti e denunciati dai militari delle Fiamme Gialle — tutti percettori in Italia del reddito di cittadinanza senza averne i requisiti, cercavano di portare nel loro Paese d'origine, provocando un danno alle casse dello Stato valutato in 456 mila euro […]

È stato fondamentale, per portare alla luce l'ennesimo caso di «furbetti del reddito di cittadinanza» — proprio nei giorni delle proteste per la revoca misura della economica a sostegno dei più indigenti — l'apporto dei cosiddetti «cashdog», le unità cinofile addestrate a fiutare le Banconote in dotazione ai Reparti della Guardia di Finanza.

[…] Le richieste per ottenere il beneficio economico, infatti, erano viziate da anomalie di ogni tipo, a partire dalla presentazione dei documenti di base. Venivano riferite, per esempio, false dichiarazioni sulla propria situazione patrimoniale, o sulla composizione del nucleo familiare.

In certi casi, sono stati scoperti anche proprietari di immobili che, prevalentemente nel territorio di Milano città e dell'hinterland, affittavano appartamenti in locazione ad altri stranieri, dai quali ricevevano il relativo canone rigorosamente in «nero».

Altri ancora ottenevano il sussidio, dichiarando uno stato di indigenza conclamata, pur continuando normalmente la loro attività imprenditoriale (si tratta di ristoratori, titolari di imprese di pulizie), e non mancavano anche quelli che utilizzavano vari beni intestati a persone defunte. […]

