22 mar 2023 13:29

PRENDI I SOLDI E SCAPPA – A CASALE MONFERRATO 1600 FAMIGLIE (CIRCA 6 MILA PERSONE) SAREBBERO STATE FREGATE DA UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CHE HA INCASSATO I SOLDI DELLE BOLLETTE ED È SCAPPATO SENZA PAGARE I FORNITORI DI LUCE, GAS E ACQUA – LA MAXI TRUFFA DA UN MILIONE DI EURO HA MESSO IN DIFFICOLTÀ LE FAMIGLIE (GIÀ COLPITE DAL CARO BOLLETTE) CHE ORA DOVRANNO METTERE MANO DI NUOVO AL PORTAFOGLI - LE TESTIMONIANZE: "NON MANGEREMO PER MESI" - LA MAXI RIUNIONE NELLA PIAZZA DEL PAESE...