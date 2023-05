11 mag 2023 19:40

PREPARATE GLI OMBRELLI: NEI PROSSIMI CINQUE GIORNI ARRIVERÀ TANTA, TANTISSIMA PIOGGIA! - PICCHI FINO A 250 MILLIMETRI SONO ATTESI IN VENETO E IN FRIULI VENEZIA GIULIA, 100-150 TRA TRENTINO, LOMBARDIA, EMILIA E TOSCANA. IN PRATICA, LA STESSA QUANTITÀ DI PIOGGIA CHE CADE IN UN MESE E MEZZO ARRIVERÀ IN 5 GIORNI – CROLLANO ANCHE LE TEMPERATURE, CHE ARRIVANO AI LIVELLI AUTUNNALI – LA SITUAZIONE RESTERÀ STABILE AL SUD, CON TEMPERATURE PIÙ CALDE…