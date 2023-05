12 mag 2023 12:05

PREPARATE I POP CORN: AL FESTIVAL DELLA GIUSTIZIA PENALE ANDRA’ IN SCENA IL WANNA MARCHI SHOW – L'IMBONITRICE TV E LA FIGLIA STEFANIA NOBILE, CONDANNATE PER BANCAROTTA E TRUFFA, SONO STATE INVITATE ALLA MANIFESTAZIONE IL 20 MAGGIO A MODENA – IL PRESIDENTE DEL FESTIVAL, GUIDO SOLA: “NONOSTANTE ABBIANO ESPIATO LA LORO PENA, PER L’OPINIONE PUBBLICA SONO ANCORA DELLE PARIA” – TRA GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA ANCHE QUELLI DEL GUADASIGILLI, CARLO NORDIO, DELL'AVVOCATO DI TRUMP, JOE TACOPINA, E DI MARIO MORI… – VIDEO