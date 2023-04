20 apr 2023 12:49

PREPARATE I POP-CORN: IL 5 OTTOBRE SI APRE A MILANO L’UDIENZA PRELIMINARE SUL FALSO COMPLOTTO ENI! SONO IMPUTATE 12 PERSONE, TRA CUI PIERO AMARA E VINCENZO ARMANNA, EX LEGALE ESTERNO ED EX MANAGER DEL CANE A SEI ZAMPE, POI LICENZIATI – CLAUDIO DESCALZI E ENI, INSIEME AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, SONO INVECE TRA LE PARTI OFFESE. IL PROCEDIMENTO È ALL’ORIGINE DELLO SCONTRO NELLA PROCURA DI MILANO, DA CUI È NATA L’INCHIESTA A BRESCIA SULLA RIVELAZIONE DI SEGRETO D’UFFICIO PER I VERBALI DI AMARA…