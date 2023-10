2 ott 2023 12:28

PREPARATE I POPCORN: VA IN SCENA LA FAIDA TRA “GRETINI” VS ANIMALISTI – LA NUOVA COMPAGNIA DI JET PRIVATI CHE TRASPORTA CANI, GATTI E I LORO FACOLTOSI PADRONI FA INCAZZARE GLI AMBIENTALISTI DEL GRUPPO “EXTINCTION REBELLION” PER LE EMISSIONI DEGLI AEREI: “È UN SERVIZIO RIDICOLO...”- IL COSTO PER UN VIAGGIO CON I PROPRI ANIMALI SU POLTRONE GRANDI COME DIVANI E CHAMPAGNE È DI QUASI 10MILA EURO...