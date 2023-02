PREPARATE GLI SCARPONI E LA BORSA DELL'ACQUA CALDA! - DOPO I GIORNI DI CALDO ANOMALO, STA PER TORNARE IL FREDDO, CON NEVICATE ANCHE A BASSA QUOTA - A PARTIRE DA DOMENICA È PREVISTO UN BRUSCO CAMBIAMENTO DELLA SITUAZIONE CLIMATICA: TUTTA COLPA DI UNA MASSA D'ARIA GELIDA CHE SI ABBATTERÀ SULL'ITALIA - LE PREVISIONI METEO PER I PROSSIMI GIORNI…

Estratto dell'articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it

L'inverno in Italia non è ancora terminato. Dopo una sosta dal freddo, nel weekend, l'aria calda proveniente dalla Tunisia si scontrerà contro il gelo russo formando la tempesta perfetta. Uno scontro molto violento, previsto per domenica 26 febbraio, quando l’illusione di Primavera del sabato lascerà il posto al freddo pungente russo su gran parte dell’Italia, specialmente al Centro-Nord.

TEMPERATURE A PICCO

[…] È previsto, infatti, un importante cambiamento che si lo concretizzerà a partire da domenica 26. Una massa d'aria gelida di estrazione artico-continentale farà irruzione sul nostro Paese (segnatamente Nord e parte del Centro) causando un netto crollo termico e, in seguito alla formazione di un minimo depressionario sull'alto Tirreno, anche piogge, temporali e nevicate a quote basse se non a tratti in pianura al Nord e parte del Centro.

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Tempo instabile su gran parte del Paese con quota neve in deciso calo al Centro-Nord. Entro sera la neve potrebbe raggiungere le aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia, le pedemontane dell'Emilia Romagna oltre i 100-200m e le colline toscane.

[…] Attenzione perchè in serata anche la costa ligure centrale potrebbe essere interessata da neve o pioggia mista a neve, in particolare Genova. Piogge, rovesci e locali temporali al Centrosud, precipitazioni nevose a tratti abbondanti sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali. Nevicherà a quote più alte man mano che ci si sposta verso Sud: neve in genere dai 300-800m tra Toscana, Umbria e Marche, dagli 800-1000m tra Lazio e Abruzzo, a quote superiori al Meridione.

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO

La giornata di lunedì 27 febbraio sarà più movimentata al Nord, dal punto di vista meteorologico. Attese nevicate a tratti fino a quote di pianura su Piemonte, Liguria interna, Lombardia ed Emilia. […] Bufere di neve sull'Appennino Tosco-Emiliano. Fenomeni nevosi solo in montagna invece al Centro.

Nordest probabilmente più ai margini pur con possibilità di pioggia a tratti mista a neve anche in pianura entro fine giornata. La neve potrebbe imbiancare alcune città come Torino, Alessandria, Parma, Pavia, ma interessare anche Milano, Bergamo, Genova (da confermare), accumuli importanti su Cuneo.

