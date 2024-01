10 gen 2024 18:13

PREPARATE SCIARPE E COPERTINE: DURANTE QUESTO FINE SETTIMANA SI ABBATTERÀ SULL'ITALIA UNA MASSA D'ARIA GELIDA, CHE FARÀ CROLLARE LE TEMPERATURE - IN ALCUNE ZONE DEL PAESE, LA COLONNINA DI MERCURIO POTREBBE SCENDERE SOTTO LO ZERO ANCHE DI GIORNO - IN COMPENSO, LA CORRENTE DI ARIA FREDDO DOVREBBE SPAZZARE VIA LE NUVOLE E FAR TORNARE IL SOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLA PENISOLA - LE PREVISIONI METEO PER IL WEEKEND…