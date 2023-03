PREPARATEVI A DIRE ADDIO A QUENTIN TARANTINO – SE, COME HA PIÙ VOLTE ANNUNCIATO, DECIDERÀ DI ANDARE IN PENSIONE DOPO LA DECIMA PELLICOLA, “THE MOVIE CRITIC” SARÀ IL CAPITOLO FINALE DELLA SUA CARRIERA – DEL FILM SI CONOSCE IL TITOLO E CHE LE RIPRESE INIZIERANNO IN AUTUNNO: LA PROTAGONISTA DOVREBBE ESSERE PAULINE KAEL, CRITICA NOTA PER I SUOI SCONTRI CON EDITORI E FILMMAKER E PIONIERA DEL RIVOLUZIONARIO MOVIMENTO CINEMATOGRAFICO DELLA NEW HOLLYWOOD… VIDEO

Estratto dell'articolo di Lorenza Negri per www.wired.it

quentin tarantino foto di bacco

Quentin Tarantino vuole andare in pensione dopo il suo decimo film. È quello che ha ammesso (ma lo farà davvero? Lo aveva annunciato già una decina di anni fa…) rivelando di aver scritto una sceneggiatura con una protagonista femminile per una pellicola intitolata The Movie Critic che dirigerà in autunno.

Altri particolari sono ancora misteriosi ma le prime notizie riportano che l’eroina della pellicola si muoverà nella Los Angeles degli anni Settanta. Il personaggio dovrebbe essere ispirato a Pauline Kael, influente critica nota per i suoi scontri con editori e filmmaker ed ex consulente della casa di distribuzione Paramount negli anni '70, nonché critica pioniera del rivoluzionario movimento cinematografico della New Hollywood.

uma thurman in kill bill

[…] Che l’addio sia davvero imminente o meno, Tarantino ha già pensato di dedicarsi alla scrittura. Ha scritto Cinema Speculation come parte di un accordo per due libri con HarperCollins, e potrebbe perseguire altre opportunità come autore dopo aver posato la macchina da presa. Inoltre, ha in programma di girare quest'anno una serie televisiva di otto episodi […]

quentin tarantino nft 3 quentin tarantino e la thurman quentin tarantino django & django sergio corbucci unchained Quentin Tarantino quentin tarantino nft 2 quentin tarantino george clooney dal tramonto all’alba QUENTIN TARANTINO CINEMA SPECULATION quentina tarantino compra il vista theatre uma thurman nella scena dell incidente

quentin tarantino thurman e weinstein quentin tarantino 2 quentin tarantino foto di bacco (2) quentin tarantino foto di bacco