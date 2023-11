8 nov 2023 17:26

PREPARATEVI ALLA MAZZATA DI NATALE – NUOVA BEFFA PER CHI VIVE LONTANO E VUOLE VOLARE IN SICILIA DURANTE LE VACANZE: PER ANDARE E TORNARE DA PALERMO NEL PERIODO DELLE FESTIVITÀ CI VOGLIONO FINO A 500 EURO – L’UNIONE EUROPEA SI SVEGLIA TARDI E CHIEDE INFORMAZIONI ALLE COMPAGNIE AEREE SUL CARO VOLI, IL CODACONS FA DI NUOVO ESPOSTO ALL’ANTITRUST CHE NON SI È ANCORA PRONUNCIATA SU UN’ISTRUTTORIA APERTA L’ANNO SCORSO E…