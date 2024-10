PREPARATEVI A UNA NUOVA INVASIONE DI "FAKE" - META HA ANNUNCIATO CHE IN FUTURO SU INSTAGRAM E SU FACEBOOK CI SARANNO MOLTI PIÙ CONTENUTI CREATI CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: "NON SAPPIAMO ESATTAMENTE COSA FUNZIONERÀ MA SONO FIDUCIOSO CHE NEI PROSSIMI ANNI SARÀ UNA TENDENZA IMPORTANTE" - MA È GIUSTO USARE GLI UTENTI COME "CAVIE"? CHE EFFETTO AVRANNO QUESTI CONTENUTI SULLA DISINFORMAZIONE E SULLA SALUTE MENTALE DEI PIÙ GIOVANI?

(ANSA) - In futuro su Facebook e Instagram ci saranno più contenuti elaborati o generati da un sistema di Intelligenza Artificiale. Lo ha detto il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, nel corso della presentazione dei risultati trimestrali avvenuti nelle scorse ore. L'ad ha reso noto che Meta AI, il suo sistema di intelligenza artificiale rivale di ChatGpt ha superato 500 milioni di utenti negli Stati Uniti e negli altri paesi in cui è presente, al momento non è disponibile in Ue.

"Penso che aggiungeremo una nuova categoria di contenuti, ovvero i contenuti generati o riassunti dall'IA - ha detto Zuckerberg - Non sappiamo esattamente cosa funzionerà ma sono fiducioso che nel corso dei prossimi anni sarà una tendenza importante". Zuckerberg nella presentazione dei risultati della trimestrale ha parlato del modello linguistico di grandi dimensioni Llama e dei prodotti che alimenta come il chatbot Meta AI che ora, appunto, viene utilizzato da oltre 500 milioni di utenti ogni mese.

Llama avrà sempre più un ruolo in tutta l'attività di Meta, ha affermato il Ceo, compresi gli strumenti per clienti aziendali e inserzionisti, una immediata prima applicazione dell'IA sulle piattaforoome del gruppo. Oltre un milione di inserzionisti, infatti, hanno usato gli strumenti di IA generativa per creare "più di 15 milioni di inserzioni" nell'ultimo mese, ha comunicato Zuckerberg, "stimiamo che le attività che usano lo strumento di generazione delle immagini stanno registrando un incremento del 7% delle conversioni, crediamo possano crescere ancora di molto".