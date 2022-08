PREPARATEVI: OGGI SARÀ UN'ALTRA GIORNATA DI MERDA! – SECONDO I METEOROLOGI CI SARANNO FENOMENI INTENSI AL CENTRO-NORD: SI PREVEDONO TEMPORALI MOLTO FORTI E I COSIDDETTI “DOWNBURST”, LE IMPETUOSE TROMBE D’ARIA CHE IERI HANNO SCATENATO IL FINIMONDO IN TOSCANA, LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA – MA NEL WEEKEND È ATTESA LA FINE DI QUESTA FASE SIMIL-TROPICALE E DOVREBBE ARRIVARE IL SOLE (SI SPERA)

Un fiume di grandine e pioggia lungo la via del paese, in provincia di Parma

Estratto dell’articolo a www.repubblica.it

maltempo a venezia caduti frammenti del campanile di san marco

[…] Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l’attenzione per i fenomeni intensi ancora per tutta la giornata di oggi al Centro-Nord: si prevedono temporali molto forti a causa dell’energia in gioco. Il mare caldo, innescato dall’arrivo di aria fredda in quota, rilascerà tantissimo vapore ed energia che alimenterà i temporali.

I temporali, scaricandosi anche sulla terraferma, provocheranno raffiche impetuose,

chiamate downbursts, e si chiuderà drammaticamente il lungo cerchio del clima impazzito: mare caldo, energia potenziale, temporali violenti, venti impetuosi temporaleschi. E tutto nasce dalle elevate temperature degli ultimi tre mesi e quindi anche dal riscaldamento globale.

In Corsica venti a 230 km/h, disastro all'aeroporto di Ajaccio

maltempo in emilia romagna 5

Questo "Ciclone atlantico nel cuore dell’Estate" sarà ricordato per i danni e per la violenza, ma anche per le temperature eccezionali al Sud dove ancora oggi toccheremo 41-42 gradi all’ombra in Calabria e Sicilia.

Miglioramento all’orizzonte: nel weekend è attesa la fine di questa fase simil-tropicale, il ciclone sull’Italia centro-settentrionale si sposterà verso i Balcani con deboli correnti instabili verso il Sud. Al Centro-Nord passeremo dal maltempo autunnale a condizioni soleggiate con temperature accettabili ma, come detto, prudenza nelle prossime ore.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 19 agosto. Al Nord: ancora maltempo. Al Centro: temporali sparsi anche intensi. Al Sud: locali acquazzoni sul Gargano e in Campania.

Sabato 20 agosto. Al Nord: bel tempo salvo locali addensamenti sul Nord-Est. Al Centro: bel tempo. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia.

maltempo in emilia romagna 4

Domenica 21 agosto. Al Nord: bel tempo. Al Centro: bel tempo salvo nubi tra Liguria di Levante ed

Alta Toscana. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia.

Tendenza. Da lunedì rimonta dell’anticiclone al Centro-Nord, frequenti temporali pomeridiani al Sud.

maltempo in emilia romagna 3 maltempo in toscana 2 maltempo in toscana 5 maltempo in emilia romagna 2 maltempo in toscana 6 maltempo in toscana 7 pioggia a milano maltempo in toscana 4 maltempo in emilia romagna 1