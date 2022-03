PRESA LA “REGINA DEL CRIMINE” - ARRESTATA A BARCELLONA SARAH PANITZKE, LA PRIMA DONNA A ESSERE FINITA NELLA LISTA DEI CRIMINALI PIÙ RICERCATI DEL REGNO UNITO – LA 48ENNE AVEVA PRESO PARTE A UNA FRODE DA 1 MILIARDO DI STERLINE ED ERA RIUSCITA SCAPPARE IN SPAGNA, DOVE E' STATA LATITANTE PER NOVE ANNI, CAMBIANDO IL NOME IN “MARIA ANTONIETTA” - ARRESTATE ALTRE 17 PERSONE, CONDANNATE A 135 ANNI DI PRIGIONE IN TOTALE...

Chiara Bruschi per “il Messaggero”

SARAH PANITZKE

Ha latitato per nove anni e, forse, pensava di averla fatta franca. E invece mentre portava i suoi amatissimi cani a passeggio tra i campi di una cittadina spagnola, dove si faceva chiamare Maria Antonietta, è stata arrestata dalla Guardia Civil. Finisce così la fuga di Sarah Panitzke, la prima donna a essere finita nella lista dei criminali più ricercati del Regno Unito.

In attesa di essere estradata, nella sua vita precedente la Panitzke (48 anni compiuti in cella) aveva preso parte a una frode da 1 miliardo di sterline (oltre 1,2 miliardi di euro) ed era riuscita a scappare durante il processo, prima che il tribunale le infliggesse la sentenza di otto anni di carcere in contumacia per riciclaggio di denaro.

ARRESTO SARAH PANITZKE

Una pena che ora potrebbe raddoppiare. Originaria di Fulford, nella periferia di York, aveva scelto la Spagna, dove era riuscita a nascondere le sue radici inglesi grazie alla conoscenza della lingua che aveva studiato all'Università di Manchester, prima di conseguire un master in Business management proprio a Barcellona.

Già nel 2015 le forze dell'ordine erano riuscite a trovarla a Olivella, un villaggio a sud est della capitale della Catalogna, ma qualcuno l'aveva avvisata in tempo per permetterle di scappare. Si era quindi rifugiata a Santa Barbara, cittadina di 4mila abitanti tra Tarragona e Valencia.

LA NUOVA IDENTITÀ

Conduceva una vita ritirata, seguendo una precisa routine: andava a nuotare nella piscina del condominio negli orari meno affollati e portava a passeggio i suoi cani due volte al giorno. Nella sua nuova identità era Maria Antonietta. «Maria era una persona molto riservata ha raccontato al Times Josefina Lopez, 50 anni non aveva profili social e non usava Whatsapp. Negli ultimi tempi, inoltre, si era data al cucito e «cercava di vendere borse fatte a mano».

ARRESTO SARAH PANITZKE

Il suo appartamento era praticamente vuoto, non invitava mai nessuno ed era come se si fosse appena trasferita. Qualcosa però della sua vita precedente era rimasto: amava Louis Vuitton, aveva vestiti molto costosi e gioielli di valore. Nella sua vita precedente Sarah guidava auto di lusso, si concedeva vacanze da sogno e aveva scatenato la furia dei vicini di casa perché non aveva pagato 40mila euro di spese condominiali, l'equivalente di 10 anni.

SARAH PANITZKE

All'inizio degli anni Duemila era riuscita a nascondere la sua attività criminale in Catalogna con impieghi di vario tipo: aveva lavorato per diversi hotel e per una scuola di tennis per poi aprire un'attività in proprio, l'agenzia Investerest Plans a Canyelles. Finché Hrmc il fisco inglese non ha smascherato la frode da 1 miliardo di sterline messa in atto dalla Panitzke con altre 17 persone, che oggi sono state tutte arrestate e condannate a 135 anni di prigione in totale. La Panitzke, secondo Simon York, direttore della Fraud Investigation Service dell'Hmrc, «ha giocato un ruolo centrale nello spostare milioni di sterline su conti offshore». Un'operazione di riciclaggio di denaro condotta tra Dubai, Spagna e Andorra.